Похолодання та заморозки до -5: кінець тижня піднесе українцям погодний "сюрприз" (фото)

Погода в Україні наприкінці тижня буде нестабільною. Разом із похолоданням та заморозками в інших регіонах прогримлять весняні грози та пройдуть теплі дощі.

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Наприкінці тижня в Україні очікується суттєве зниження температури, яке в деяких регіонах супроводжуватиметься заморозками. Про це повідомляють Гідрометцентр України та синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні наприкінці квітня — прогнози від синоптиків

У п'ятницю, 28 квітня, вночі термометри покажуть +2…+7 градусів, на сході та південному сході країни +7…+12. Метеорологи попереджають, що у західних регіонах можливі заморозки у повітрі, а у Житомирській та Вінницькій областях — заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Температура вдень в Україні становитиме +10…+15, у східних регіонах +16…+21 градус. У високогір'ї вночі температура впаде до 0...-5, а вдень підніметься до +3...+8 градусів.

Дощі пройдуть у східній частині (з грозами), а також у Полтавській області, в районах та навколо Дніпра, у Запоріжжі, Херсонській області та в Криму.

На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, поривчастий, трохи спокійніший у західних регіонах.

28 квітня

У суботу, 29 квітня, похолодання та заморозки розширять свою територію. Синоптики прогнозують в більшій частині країни нічні температури від 0 до -3 градусів. Тепліше буде на Півдні +3…+5 та Сході +7…+12 градусів. Вдень повітря прогріється до +12…+15 на всій території України.

У більшості областей України буде сухо. Невеликі опади пройдуть у прикарпатських регіонах та на Волині. Дощі з грозами проллються у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях, а також у Криму.

29 квітня

У неділю, 30 квітня, вночі негативні температури синоптики обіцяють у північних та центральних регіонах. Найтепліше буде на Сході +6… +9 градусів. Вдень на території України очікується від +11 до +17.

Щодо опадів, помірні та слабкі дощі пройдуть у східній, південній та західній частинах країни.

30 квітня

Погода в Україні наприкінці квітня — коли очікувати похолодання та заморозки

У столиці та області вночі 29-30 квітня очікуються заморозки у повітрі від 0 до -5 градусів. Оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки. 1-2 травня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 — І (жовтий) рівень небезпеки.

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