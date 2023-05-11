"Не знаю, куда смотрит СБУ": Данилов отреагировал на заявление Арестовича о русском языке в Украине (видео)

Некоторые общественные деятели высказались, что язык страны-агрессора должен быть распространен на территории Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что такие заявления нецелесообразны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не оценил призывы некоторых деятелей распространять русский язык в Украине, в частности, бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом 11 мая заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что некоторые деятели некорректно высказываются о русском языке в Украине. Призывы по возвращению языка россиян он назвал "абсолютным позором".

"Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей", – объяснил он.

Данилов возмущен тем, что некоторые общественные и политические деятели считают, что язык агрессора должен быть распространен на территории нашего государства, что нецелесообразно. Секретарь СНБО напомнил, что украинцев массово убивают войска РФ, а такие заявления по популяризации русского языка оказывают влияние на украинскую государственность и украинский народ.

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"Это после того, как десятки тысяч наших граждан в той или иной степени пострадали от войны", – сказал Данилов.

Заявление Арестовича о русском языке

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Василию Голованову заявил, что есть "у нас есть тетки, которые учат внуков бить детей за русские слова", и в то же время государство никоим образом не реагирует на это. По его словам, Киев остается русскоязычным городом. Это спровоцировало волну негодования со стороны украинской общественности.

Напомним, 10 мая стало известно, что большинство украинцев отказались от русского языка после начала войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research "Градус общества во время войны". На общение на украинском языке с большим энтузиазмом перешла молодежь (от 18 до 24 лет), разговаривавшая по-русски или старшее поколение в возрасте от 55 до 60 лет.

Также Алексей Данилов высмеял так называемый "День победы" в Москве. В российских столицах 9 мая состоялся традиционный военный парад, посвященный празднованию Дня Победы. Он стал самым коротким за последние 80 лет. Данилов отметил, что "страх — главная причина, заставившая кремлевскую стаю как можно быстрее бежать назад в бункерную нору".