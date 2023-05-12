Суд признал виновными экс-руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП и его помощника (видео)

Суд признал, что оба священнослужителя занимались разжиганием религиозной розни. Подсудимые также признали свою вину.

Судья Ленинского районного суда Кропивницкого Светлана Лен присудила три года лишения свободы с испытательным сроком на два года экс-руководителю Кировоградской епархии УПЦ МП Петру Губени и секретарю епархии Роману Кондратюку. Об этом пишет "Суспільне".

Сообщается, что им также запрещено занимать руководящие должности в религиозных организациях в течение года. Адвокат подсудимых Сергей Галушко запретил журналистам показывать их лица.

По словам прокурора Сергея Ожога, в начале сентября 2021 года Кондратюк по указанию Губени начал поиск и изучени духовной литературы российских издательств. Речи идет о книгах "Русская церковь на страже православия в ХХІ веке", "Вклад в диалог украинской автокефалии", "Украинский церковный вопрос", "Современный украинский вопрос", "Правила церквей и единство церкви". В 2021 году он презентовал эту литературу во время заседания благотворительных организаций с целью разжигания религиозной вражды и ненависти.

Журналисты отметили, что Петр Губень признал свою вину. Кондратюк заявил, что ему обидно, что так произошло. Свою вину также признал.

Судья Светлана Лен объявила приговор: "Назначить наказание в виде трех лет лишением свободы с лишением права занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины сроком на один год. Освободить Губеня Петра Ивановича от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, положив на осужденного обязанности – периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган".

Сообщается, что Кондратюк получил аналогичное наказание.

Суд признал виновными экс-руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП и его помощника

Напомним, что Центр Разумкова и фонд "Демократические инициативы" провел опрос украинцев, в рамках которого они высказали свое отношение к УПЦ МП. Так, восприятие деятельности УПЦ МП в Украине тесно связано с отношением к Майдану. 40% украинцев полностью согласны с тем, что УПЦ МП причастна к войне в Украине, еще 26% ответили, что скорее согласны, чем не согласны.