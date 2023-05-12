Признал свою вину: суд впервые вынес приговор митрополиту УПЦ МП Иосафу

Как смогло установить следствие, священнослужитель и его секретарь распространяли многотысячные тиражи пророссийской пропаганды среди прихожан религиозного общества.

Районный суд города Кропивницкий впервые вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу, признав его виновным в преступлениях, в которых его обвиняла СБУ. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба СБУ.

Также в СБУ сообщают, что приговор был озвучен и по отношению к секретарю Кировоградской епархии. Суд назначил Иосафу и секретарю епархии 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В пресс-службе ведомства уведомили, что обвиняемые полностью признали свою вину в преступлениях. Ранее они были осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сообщается, что расследование установило причастность епископа к публичному восхвалению захвата территорий Украины, раздувании межрелигиозной розни в регионе в пользу России, а также установило что митрополит Иосаф входил в близкое окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины.

Следователи смогли подтвердить постоянную связь митрополита Иосафа с главой РПЦ, а также выполнение им поручений из Кремля по оправдянию российской агрессии. Указания по подрывной деятельности против Украины поступали в виде письменных циркуляров и личных встреч на территории РФ.

Известно. что священнослужитель и его секретарь распространяли среди прихожан религиозного общества пропагандистскую литературу врага, которую злоумышленники получали многотысячными тиражами из типографий РФ.

Сотрудники СБУ во время обысков смогли обнаружить на территории епархии большое количество подобных материалов, а также документы, подписанные кураторами из Москвы.

Напомним, 12 мая судья Ленинского районного суда Кропивницкого Светлана Лен присудила три года лишения свободы с испытательным сроком на два года экс-руководителю Кировоградской епархии УПЦ МП Петру Губени и секретарю епархии Роману Кондратюку.

Также напомним, что в конце марта, священнослужитель УПЦ МП сравнил служителей Православной церкви Украины с "волками в овечьей шкуре".