Ущерб в 18 млрд: Дмитрию Фирташу объявили подозрение, — СМИ

По данным издания, правоохранительные органы разоблачили схему, по которой фирмы, контролируемые бизнесменом, покупали топливо у его же компании, однако в действительности получали только 30% от объемов.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, сегодня СБУ и БЭБ предъявили обвинения Дмитрию Фирташу и восьми высокопоставленным руководителям его компаний. Также начаты обыски у руководителей фирм, принадлежащих бизнесмену, включая "РГК", "Йе энергия" и облгазы.

Согласно информации, полученной из источников, правоохранительные органы обнаружили схему, по которой компании, контролируемые Фирташем, покупали топливо у его же компании, однако в действительности получали только 30% от объемов. Для покрытия искусственного дефицита использовался государственный газ, а прибыль направлялась в карманы предпринимателя.

На протяжении семи лет такая схема причинила ущерб в размере 18 млрд гривен бюджету страны.

Дмитрий Фирташ — что о нем известно

Дмитрий Фирташ — бизнесмен, в отношении которого Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в 2021 году. Он также является совладельцем Inter Media Group и основателем Group DF.

В 2014 году Фирташ был арестован в Вене по запросу США, связанному с делом о коррупции. В 2019 году министр юстиции Австрии одобрил выдачу Фирташа в США, но экстрадиция не состоялась из-за запроса на повторное рассмотрение дела.

В 2023 году земельный суд Вены отклонил запрос Фирташа на повторное рассмотрение дела об экстрадиции в США. В настоящее время Фирташ ожидает рассмотрения дела о коррупции.

Напомним, что 12 мая следователи Службы безопасности Украины заявили, что министр образования и науки Украины во времена президентской каденции Виктора Януковича Дмитрий Табачник работал на Федеральную службу безопасности России.

Кроме того, 1 мая стало известно, что российская компания "Альфа Страхование", совладельцем которой через международный консорциум "Альфа-Групп" является попавший под санкции бизнесмен Михаил Фридман, предоставляет услуги по страхованию служебных автомобилей подразделений Национальной гвардии России (Росгвардии).