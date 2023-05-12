"Вел подрывную деятельность": СБУ подозревает экс-министра Табачника в работе на ФСБ РФ

По информации следователей Службы безопасности Украины, Табачнику после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину доверили организацию фейковых референдумов и вывоз зерна в оккупированный Крым.

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Дмитрий Табачник — министр образования и науки Украины во времена президентской каденции Виктора Януковича — работал на Федеральную службу безопасности России. Об этом говорится в сообщении СБУ, которое было публиковано в официальном телеграм-канале ведомства в пятницу, 12 мая.

Еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Табачник контактировал с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

После 24 февраля именно Козлов, по версии следствия, давал Табачнику указания, которым он следовал и вел подрывную деятельность против Украины.

Пользуясь указаниями российской спецслужбы, Дмитрий Табачник участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Кроме того ему поручили перестроить медицинскую отрасль и систему образования в оккупированных регионах под нужды России.

Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок России.

Кроме того Табачник вместе с Мурадом Саидовым — доверенным лицом лояльного к Кремлю лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова — организовал вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга. При этом Табачник самолично участвовал в разграблении домов и учреждений в оккупированном Мелитополе.

Для того чтобы легализировать деятельность Дмитрия Табачника на захваченных россиянами территориях, его даже включили в списки местной ячейки российской партии "Единая Россия".

Теперь министра образования времен Виктора Януковича подозревают еще и в пособничестве государству-агрессору, а также в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, в конце апреля 2023 года стало известно, что экс-министр образования Украины получил должность в оккупационных властях Запорожской области. Дмитрий Табачник возглавлял Минобразования при правлении Виктора Януковича. Теперь, по словам мэра Мелитополя, экс-чиновник получил должность в оккупационном правительстве и баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".

А в конце ноября 2022 года в Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что экс-министра образования Дмитрия Табачника подозревают в госизмене. По информации ведомства, после полномасштабного вторжения России в Украину, Дмитрий Табачник дал согласие на сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации. Теперь ему инкриминируют "проведение подрывной деятельности против Украины".