"Вів підривну діяльність": СБУ підозрює екс-міністра Табачника у роботі на ФСБ РФ

За інформацією слідчих Служби безпеки України, Табачнику після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України довірили організацію фейкових референдумів та вивезення зерна до окупованого Криму.

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Дмитро Табачник – міністр освіти та науки України за часів президентської каденції Віктора Януковича – працював на Федеральну службу безпеки Росії. Про це йдеться у повідомленні СБУ, яке було опубліковано в офіційному телеграм-каналі відомства у п'ятницю, 12 травня.

Ще до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України Табачник контактував із кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після 24 лютого саме Козлов, за версією слідства, давав Табачнику вказівки, яких він дотримувався та вів підривну діяльність проти України.

Користуючись вказівками російської спецслужби, Дмитро Табачник взяв участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Крім того, йому доручили перебудувати медичну галузь і систему освіти в окупованих регіонах під потреби Росії.

Саме за його координації більшість навчальних закладів та лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань Росії.

Крім того, Табачник разом із Мурадом Саїдовим — довіреною особою лояльного до Кремля лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова — організував вивіз до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу. При цьому Табачник особисто брав участь у розграбуванні будинків та установ в окупованому Мелітополі.

Щоб легалізувати діяльність Дмитра Табачника на захоплених росіянами територіях, його навіть включили до списків місцевого осередку російської партії "Єдина Росія".

Наразі міністра освіти часів Віктора Януковича підозрюють ще й у пособництві ВС РФ, а також у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року стало відомо, що ексміністр освіти України отримав посаду в окупаційній владі Запорізької області. Дмитро Табачник очолював Міносвіти за правління Віктора Януковича. Тепер, за словами мера Мелітополя, ексчиновник отримав посаду в окупаційному уряді та балотується у депутати від партії "Єдина Росія".

А наприкінці листопада 2022 року в Офісі Генпрокурора України повідомили, що ексміністра освіти Дмитра Табачника підозрюють у держзраді. За інформацією відомства, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Табачник дав згоду на співпрацю зі спецслужбами Російської Федерації. Наразі йому інкримінують "провадження підривної діяльності проти України".