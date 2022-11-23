Готував "референдуми": екс-міністра освіти Дмитра Табачника підозрюють у держзраді

Колишнього міністра освіти України підозрюють у координації дій Володимира Сальдо та Євгена Балицького на окупованих територіях.

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Ексміністра освіти України Дмитра Табачника звинувачують у державній зраді через зв'язки з ФСБ РФ та представниками окупаційної адміністрації Херсонської та Запорізької областей. Повідомлення про підозру у держзраді опубліковано на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора.

У документі йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Табачник дав згоду на співпрацю зі спецслужбами Російської Федерації. Колишньому міністру освіти приписують "проведення підривної діяльності проти України".

Згідно з опублікованими даними, Табачник організував діяльність голів російської окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про Володимира Сальдо та Євгена Балицького.

У повідомленні згадується, що Дмитро Табачник допомагав окупантам контролювати сферу охорони здоров'я та освіти на захоплених територіях. Крім того, він причетний до підготовки так званих референдумів про приєднання українських земель до Росії.

Як докази в документі наводять дати телефонних розмов ексміністра з російськими спецслужбами. Крім того, українській стороні відомі деякі деталі таких контактів.

Наприклад, 16 серпня 2022 року Табачник повідомив одного зі співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ, що Євген Балицький не справляється з адмініструванням мережі аптек на окупованій території.

Нагадаємо, що колишнього депутата Мелітопольської міської ради Дмитра Трухіна госпіталізовано внаслідок вибуху. Раніше чиновник допомагав окупантам фінансувати так звані референдуми щодо "приєднання" до РФ.

Ще Фокус писав про те, що дружину колишнього "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва було затримано у справі про економічний злочин. Раніше Катерина Губарєва обіймала посаду заступника окупаційної адміністрації Херсонської області.