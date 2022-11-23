Готовил "референдумы": экс-министра образования Дмитрия Табачника подозревают в госизмене

Бывший министр образования Украины подозревается в координации действий Владимира Сальдо и Евгения Балицкого на оккупированных территориях.

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Экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника обвиняют в государственной измене из-за связей с ФСБ РФ и представителями оккупационной администрации Херсонской и Запорожской областей. Сообщение о подозрении в госизмене опубликовано на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.

В документе идет речь о том, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Дмитрий Табачник дал согласие на сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации. Бывшему министру образования приписывают "проведение подрывной деятельности против Украины".

Согласно опубликованным данным, Табачник организовал деятельность председателей российской оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской и Запорожской областей. Речи идет о Владимире Сальдо и Евгении Балицком.

В сообщении упоминается о том, что Дмитрий Табачник помогал оккупантам контролировать сферу здравоохранения и образования на захваченных территориях. Кроме того, он причастен к подготовке так называемые референдумов о присоединении украинских земель к России.

В качестве доказательств в документе приводят даты телефонных разговоров экс-министра с российским спецслужбами. Кроме того, украинской стороне известны некоторые детали подобных контактов.

К примеру, 16 августа 2022 года Табачник сообщил одному из сотрудников 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ, что Евгений Балицкий не справляется с администрированием сети аптек на оккупированной территории.

Напомним, что бывший депутат Мелитопольского городского совета Дмитрий Трухин госпитализирован в результате взрыва. Ране чиновник помогал оккупантам финансировать так называемые референдумы по "присоединению" к РФ.

Еще Фокус писал о том, что жена бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении. Ранее Екатерина Губарева занимала пост заместителя оккупационной администрации Херсонской области.