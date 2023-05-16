Украинцу вынесли приговор после того, как он "проспал" мобилизацию: что решил суд

В приговоре сказано, что жителя Львова после комиссии признали годным к службе и в один из назначенных дней он должен был прибыть в ТЦК. Его начали записывать в "уклонисты", но мужчина себя таковым не считает.

Украинец "проспал" мобилизацию, после чего оказался в суде. Об этом говорится в приговоре суда на сайте Единого реестра судебных решений, который был опубликован 11 мая.

Произошел инцидент в городе Львов. Шевченковский районный суд рассмотрел слегка неожиданное дело одного из военнообязанных. Его обвиняют в уклонении от мобилизации, но по его словам он просто "проспал" в день, когда должен был прибыть в ТЦК. На следующий день он также не смог прибыть на место и причиной стала болезнь родителей.

Украинец прошел военно-врачебную комиссию и был признан после этого годным к службе. После получения повестки он должен был приехать к месту собрания, но не сделал этого. Свою вину он отрицает и пытается оправдаться.

"… пройдя военно-врачебную комиссию, готов был прибыть к месту призыва, однако в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. Сейчас готов к призыву на военную службу", — говорится в сообщении.

Мужчине изначально назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 3 года, но вместо этого судьи сошлись на испытательном сроке в 2 года. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня объявления.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что делать, если при наличии отсрочки от мобилизации сотрудники военкомата вручают повестку. Юрист советует не спорить с сотрудниками ТЦК, получить повестку, после чего — обратиться в военкомат.