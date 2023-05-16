"Нанес ущерб авторитету учреждения": в Верховном суде готовят представление о недоверии судье Князеву

Согласно нормам закона "О судоустройстве и статусе судей", председателя Верховного Суда и его заместителя назначает и освобождает от должности Пленум Верховного суда.

Верховный Суд Украины внес на рассмотрение представление о выражении недоверия к его главе Всеволоду Князеву, которого поймали на рекордной взятке в размере почти 3 миллиона долларов. Соответствующее решение было принято 16 мая во время Пленума Верховного Суда.

"В связи с обнародованием НАБУ и САП в СМИ сообщения о вероятном совершении председателем ВС коррупционных деяний, причинении вреда авторитету Верховного Суда и снижением доверия граждан к Верховному Суду, мы инициативная группа судей ВС на основании статьи 41 Закона "О судоустройстве и статусе судей" "Вносим это представление о выражении недоверия председателю Верховного Суда", – зачитал председательствующий Пленумом Дмитрий Луспеник.

Согласно нормам закона "О судоустройстве и статусе судей", председателя Верховного Суда и его заместителя назначает и освобождает от должности Пленум ВС. Прекратить полномочия головы можно только на пленуме, на котором будет присутствовать более половины судей от состава пленума. Речь идет о 84 судьях.

Вопросы о недоверии председателя Верховного Суда могут рассматриваться как при его присутствии, так и без него. Решение о выражении недоверия принимается тайным голосованием.

Решение о недоверии не лишит Всеволода Князева статуса судьи Верховного Суда, а только лишит должности главы.

В течение 20 дней оргкомитет должен организовать пленум Верховного Суда, на котором уже будет решаться вопрос о недоверии председателю Всеволоду Князеву.

В НАБУ считают, что взятка в 2,7 млн долларов США для Председателя Верховного Суда и адвоката может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды. Выявить ее удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. Было установлено, что под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения злоумышленники имели договоренности с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" за определенное "вознаграждение".

Напомним, что 15 мая стало известно о задержании НАБУ на взятке главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. В НАБУ заявили, что проводятся безотлагательные следственные действия. Детали пообещали сообщить позже.

Ранее в Винницкой области на взятке задержали командира роты, который пол года систематически требовал от подчиненных солдат деньги за краткосрочные отпуска.