Хотели купить авто: стали известны подробности убийства супругов из Киева и их ребенка (фото, видео)

Муж с женой вместе с их 4-летним сыном уехали в Черниговскую область, чтобы купить авто и пропали. Правоохранители вскоре обнаружили их тела.

В Черниговской области полиция задержала трех подозреваемых в убийстве семьи киевлян и их маленького сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в полицию 14 мая обратились родственники семьи из Киева, которые сообщили, что те перестали выходить на связь после того, как уехали покупать авто в соседнюю область. Правоохранители начали поиск пропавших и вскоре тела мужчины, женщины и ребенка нашли прикопанными недалеко от одного из сел Корюковского района, а также их сожженный автомобиль.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых в максимально короткие сроки. Следователи выяснили, что супруги решили купить автомобиль у 22-летнего знакомого на Черниговщине. С собой киевляне взяли большую сумму для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем.

"Продавец", узнав о деньгах, спланировал убийство и вооруженное нападение. Злоумышленники расстреляли машину с семьей, а затем подожгли ее, чтобы скрыть следы преступления, а тела закопали.

"По подозрению в убийстве 30-летнего мужчины, 28-летней женщины и их 4-летнего сына полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех жителей Корюковщины: двоих мужчин и женщину", — говорится в сообщении полиции.

Фигурантам за умышленное убийство грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что бизнесмена из Польши подозревают в убийстве украинской модели и попытке расчленить ее тело. 24-летнюю украинскую модель Елену Савченко нашли мертвой в апарт-отеле Key Sathorn-Charoenraj в Бангкоке, где она жила со своим бойфрендом, поляком Яном Ежи Лагодой-Филипповым.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области солдат ВС РФ расстрелял в упор двоих сослуживцев. Оккупант из Амурской области убил их из стрелкового оружия из-за того, что те якобы напали на него с ножом.