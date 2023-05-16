Бизнесмена из Польши заподозрили в убийстве украинской модели и попытке расчленить ее тело
На момент обнаружения сотрудниками отеля и полицией украинка была мертва не менее суток.
24-летняя украинская модель Алена Савченко была найдена мертвой в апарт-отеле Key Sathorn-Charoenraj в Бангкоке, где зарегистрировалась со своим бойфрендом, поляком Яном Ежи Лагодой-Филипповым. Полицейские, прибывшие на вызов, констатировали попытки расчленить тело из-за характерных повреждений, пишет The Sun.
В частности, ее лицо было залито кровью, а голову частично отрубили, о чем говорил глубокий порез от шеи до левого плеча. Левая рука пострадавшей также была отрезана по запястье, а медики обнаружили у нее на груди ножевое ранение.
Рядом с ее телом лежала 60-сантиметровая пила, покрытая кровью. Следователи полагают, что девушка на момент обнаружения была мертва примерно сутки.
Лагоды-Филиппова рядом с ней не было. Он отсутствовал и в отеле.
Когда правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, то заметили, что в последний раз пара вместе шла по коридору в свой номер и улыбалась. Однако охранники заподозрили неладное, когда утром 15 мая Ежи быстро вышел из здания, волоча за собой багаж и выглядя очень нервным.
Лагода-Филиппов остановил такси, водитель которого Сурачай Сабаибанг позже позвонил в отель, чтобы сообщить им о странном поведении поляка после того, как его пассажир якобы использовал приложение Google Translate, чтобы попросить у него помощи в разрезании тела. После звонка таксиста сотрудники отеля отправились проверить комнату пары на 32-м этаже, где обнаружили на кровати изрезанное тело Савченко.
"Жертва прибыла в квартиру со своим парнем 29 апреля, но он ушел без нее около полудня 15 мая. Мы узнали, что он нанял такси, чтобы поехать в провинцию Са Кео. Скорее всего, он пытался пересечь границу с Камбоджей", – заявил журналистам подполковник полиции Понгпун Фонхарн из районного участка Ват Прайя Край.
Когда Сурачай давал показания правоохранителям, то рассказал, что его пассажир изначально выглядел странно.
"Я подобрал подозрительного пассажира, который сказал мне через Google Translate, что хочет поиграть в казино. Когда он не смог найти подходящее место для игры, он попросил меня через приложение помочь расчленить тело его девушки за 1500 бат (44 доллара США)", – подчеркнул мужчина. После этого он высадил его в бангкокском районе Сатхорн и позвонил в отель.
Поляк, подозреваемый в убийстве, имеет зарегистрированный рекламный бизнес в Ковент-Гарден в лондонском Вест-Энде, а Савченко снималась в его рекламных кампаниях.
Полиция края Ват Прайя задержала Лагоду-Филиппова для допроса. Его поймали на пограничном контрольно-пропускном пункте Араньяпратет в 135 милях от провинции Са Кео. Посольство Польши уже уведомили о его аресте.
"Подозреваемый был очень спокоен, когда его арестовали. Было около 4 часов утра, когда его поймали", – отметил подполковник Фонхарн.
Сейчас расследование продолжается.
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