Бизнесмена из Польши заподозрили в убийстве украинской модели и попытке расчленить ее тело

На момент обнаружения сотрудниками отеля и полицией украинка была мертва не менее суток.

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24-летняя украинская модель Алена Савченко была найдена мертвой в апарт-отеле Key Sathorn-Charoenraj в Бангкоке, где зарегистрировалась со своим бойфрендом, поляком Яном Ежи Лагодой-Филипповым. Полицейские, прибывшие на вызов, констатировали попытки расчленить тело из-за характерных повреждений, пишет The Sun.

В частности, ее лицо было залито кровью, а голову частично отрубили, о чем говорил глубокий порез от шеи до левого плеча. Левая рука пострадавшей также была отрезана по запястье, а медики обнаружили у нее на груди ножевое ранение.

Рядом с ее телом лежала 60-сантиметровая пила, покрытая кровью. Следователи полагают, что девушка на момент обнаружения была мертва примерно сутки.

Алена Савченко идет в номер с Яном Ежи Лагодой-Филипповым Фото: Viral Press

Лагоды-Филиппова рядом с ней не было. Он отсутствовал и в отеле.

Когда правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, то заметили, что в последний раз пара вместе шла по коридору в свой номер и улыбалась. Однако охранники заподозрили неладное, когда утром 15 мая Ежи быстро вышел из здания, волоча за собой багаж и выглядя очень нервным.

Лагода-Филиппов остановил такси, водитель которого Сурачай Сабаибанг позже позвонил в отель, чтобы сообщить им о странном поведении поляка после того, как его пассажир якобы использовал приложение Google Translate, чтобы попросить у него помощи в разрезании тела. После звонка таксиста сотрудники отеля отправились проверить комнату пары на 32-м этаже, где обнаружили на кровати изрезанное тело Савченко.

"Жертва прибыла в квартиру со своим парнем 29 апреля, но он ушел без нее около полудня 15 мая. Мы узнали, что он нанял такси, чтобы поехать в провинцию Са Кео. Скорее всего, он пытался пересечь границу с Камбоджей", – заявил журналистам подполковник полиции Понгпун Фонхарн из районного участка Ват Прайя Край.

Когда Сурачай давал показания правоохранителям, то рассказал, что его пассажир изначально выглядел странно.

Ян Ежи Лагода-Филиппов покидает отель с большим чемоданом Фото: Viral Press

"Я подобрал подозрительного пассажира, который сказал мне через Google Translate, что хочет поиграть в казино. Когда он не смог найти подходящее место для игры, он попросил меня через приложение помочь расчленить тело его девушки за 1500 бат (44 доллара США)", – подчеркнул мужчина. После этого он высадил его в бангкокском районе Сатхорн и позвонил в отель.

Поляк, подозреваемый в убийстве, имеет зарегистрированный рекламный бизнес в Ковент-Гарден в лондонском Вест-Энде, а Савченко снималась в его рекламных кампаниях.

Полиция края Ват Прайя задержала Лагоду-Филиппова для допроса. Его поймали на пограничном контрольно-пропускном пункте Араньяпратет в 135 милях от провинции Са Кео. Посольство Польши уже уведомили о его аресте.

"Подозреваемый был очень спокоен, когда его арестовали. Было около 4 часов утра, когда его поймали", – отметил подполковник Фонхарн.

Сейчас расследование продолжается.

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