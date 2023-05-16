Бізнесмена з Польщі запідозрили у вбивстві української моделі та спробі розчленувати її тіло

На момент виявлення співробітниками готелю та поліцією українка була мертва не менше доби.

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24-річну українську модель Олену Савченко було знайдено мертвою в апарт-готелі Key Sathorn-Charoenraj у Бангкоку, де вона зареєструвалася зі своїм бойфрендом, поляком Яном Єжи Лагодою-Філіпповим. Поліцейські, які прибули на виклик, констатували спроби розчленувати тіло через характерні ушкодження, пише The Sun.

Зокрема, її обличчя було залите кров'ю, а голову частково відрубали, про що говорив глибокий поріз від шиї до лівого плеча. Ліва рука постраждалої також була відрізана до зап'ястя, а медики виявили у неї на грудях ножове поранення.

Поруч з її тілом лежала 60-сантиметрова пилка, вкрита кров'ю. Слідчі вважають, що дівчина на момент виявлення була мертва приблизно добу.

Олена Савченко йде в номер з Яном Єжи Лагодою-Філіпповим Фото: Viral Press

Лагоди-Філіппова поряд з нею не було. Він був відсутній і в готелі.

Коли правоохоронці вивчили записи камер відеоспостереження, то зауважили, що востаннє пара разом йшла коридором у свій номер та посміхалася. Проте охоронці запідозрили недобре, коли вранці 15 травня Єжи швидко вийшов із будівлі, тягнучи за собою багаж і виглядаючи дуже нервовим.

Лагода-Філіппов зупинив таксі, водій якого Сурачай Сабаібанг пізніше зателефонував до готелю, щоб повідомити про дивну поведінку поляка після того, як його пасажир нібито використав додаток Google Translate, щоб попросити у нього допомоги у розрізанні тіла. Після дзвінка таксиста співробітники готелю вирушили перевірити кімнату пари на 32-му поверсі, де виявили на ліжку порізане тіло Савченко.

"Жертва прибула у квартиру зі своїм хлопцем 29 квітня, але він пішов без неї близько полудня 15 травня. Ми дізналися, що він найняв таксі, щоб поїхати до провінції Са Кео. Найімовірніше, він намагався перетнути кордон із Камбоджею", – заявив журналістам підполковник поліції Понгпун Фонхарн із районного відділку Ват Прайя.

Коли Сурачай давав свідчення правоохоронцям, то розповів, що його пасажир від початку мав дивний вигляд.

Ян Єжи Лагода-Філіппов залишає готель з великою валізою Фото: Viral Press

"Я підібрав підозрілого пасажира, який сказав мені через Google Translate, що хоче пограти в казино. Коли він не зміг знайти відповідне місце для гри, він попросив мене через програму допомогти розчленувати тіло його дівчини за 1500 бат (44 долари США)", — підкреслив чоловік. Після цього він висадив його в Бангкокському районі Сатхорн і зателефонував до готелю.

Поляк, підозрюваний у вбивстві, має зареєстрований рекламний бізнес у Ковент-Гарден у лондонському Вест-Енді, а Савченко знімалася у його рекламних кампаніях.

Поліція краю Ват Прайя затримала Лагоду-Філіппова для допиту. Його зловили на прикордонному контрольно-пропускному пункті Араньяпратет за 135 миль від провінції Са Кео. Посольству Польщі вже повідомили про його арешт.

"Підозрюваний був дуже спокійний, коли його заарештували. Було близько 4 години ранку, коли його зловили", — зазначив підполковник Фонхарн.

Наразі розслідування триває.

Раніше Фокус писав, що минулого року на Київщині затримали учасника ток-шоу, який убив свою кохану та вирвав їй серце.