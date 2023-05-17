Пенсии в Украине: каким категориям граждан будут доплачивать от 400 до 800 гривен?

По информации журналистов, украинцы, награжденные, в частности, военными орденами и медалями могут получать доплаты в размере от 20 до 40% прожиточного минимума.

Некоторые граждане Украины смогут получать не только пенсию, но и разные доплаты и надбавки, среди которых – доплаты за особые заслуги. Об этом 16 мая сообщает газета "На пенсии".

По информации издания, украинцы, награжденные военными орденами и медалями (это касается как советский наград, так и украинских), имеют право на доплату к пенсии в соответствии с Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер таких доплат по закону составляет от 20 до 40% прожиточного минимума, то есть от 418,60 грн до 837,20 грн. В таком случае учитывается также количество наград.

Пенсии в Украине — доплаты для Героев Украины

Некоторым украинским военным может быть предоставлен статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной. К таким лицам относятся Герои Украины, которые были награждены после 2014 года орденом "Золотая Звезда", граждане, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней и орденом княгини Ольги трех степеней.

Издание отмечает, что подобный статус ранее доплачивали к пенсии, составлявшей 70% от прожиточного минимума, то есть 1465,10 гривен. В некоторых исключительных случаях сумма доплат за заслуги перед Родиной могла составить до 10 000 гривен (целевая ежемесячная доплата согласно постановлению КМУ от 2 декабря 2009 №1309).

В то же время с января 2023 года, размер доплат был увеличен с одной до трех минимальных зарплат (от 6700 грн до 20 100 грн). При этом получение доплат может быть назначено Героям Украины, которые еще не получают пенсию.

Напомним, на днях стало известно, что в июле в Украине определенным группам пенсионеров повысят пенсии почти на 20%.

Также напомним, в середине мая 2023 года выяснилось, что, по данным ПФУ, количество пенсионеров в стране увеличилось, а средний размер пенсии составил 5 238 гривен. Самая низкая средняя пенсия была зарегистрирована в Тернопольской области, а самая высокая — в Киеве.