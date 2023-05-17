Последний звонок 2023 в Украине: в МОН определились с датой

В министерстве рекомендуют провести последний звонок 16 июня, а документы об образовании выпускникам вручать 21-23 июня.

В предыдущие годы последний звонок проводился в последний учебный день перед летними каникулами, однако в 2023 году из-за войны в Украине ситуация изменилась. В Министерстве образования и науки рассказали, когда в Украине последний звонок проведут в этом году.

Когда в Украине последний звонок?

В 2023 году последний звонок в Украине рекомендуется провести 16 июня. Об этом 16 мая в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

По словам замминистра, текущий учебный год в Украине продлится до 30 июня для выпускников и до конца мая для остальных школьников. В ведомстве рекомендуют выпускникам получить документы об образовании до 21-23 июня, а последний звонок провести 16 июня.

Стоит отметить, что это лишь рекомендация — каждая школа может назначить свою дату. Если во время последнего звонка объявят воздушную тревогу, все должны отправиться в укрытия. В то же время в 2023 году выпускные парады отменяются по соображениям безопасности.

Как пройдет последний звонок в Украине в 2023 году

В этом учебном году школы смогут самостоятельно решать, разрешать ли выпускные вечера. По словам замминистра Витренко, в Украине более 12 000 школ, поэтому рекомендуется, чтобы вопрос о выпускных вечерах решался на местах.

Витренко отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №711 от 24 июня 2022 года, во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

"По усмотрению военных администраций каждого региона, в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности в стране, ученый совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", — пояснил чиновник.

Витренко также уточнил, что выпускные вечера, скорее всего, не будут проводиться в тех районах, где обучение велось в режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей. Если в школе нет бомбоубежища или она расположена не в безопасном регионе страны, то праздник может быть проведен в режиме онлайн.

Напомним, 16 мая стало известно, что участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) смогут получить приглашения 25-26 мая. Основная сессия НМТ будет проходить с 5 по 23 июня, ее результаты участники смогут узнать до 28 июня также в своих персональных кабинетах.

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