НМТ-2023: 7 ресурсов, на которых можно пройти тренировочные тесты

Предусмотрено две сессии Национального мультипредметного тестирования: основная и дополнительная – для абитуриентов, которые не смогли участвовать в основной.

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В рамках вступительной кампании 2023 года для поступления на бакалавриат вместо традиционного ВНО уже во второй раз будет проводиться Национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в компьютерном формате. Чтобы хорошо к нему подготовиться, нужно потренироваться на демонстрационных заданиях или тестах по НМТ или ВНО, использовавшихся в прошлые годы. Издание "Факты" собрало несколько ресурсов, на которых есть такая возможность.

Интерактивный тест содержит 22 задания, которые покажут реальный уровень знаний абитуриента. В будущем на сайте должны появиться еще несколько вариантов тестов, которые сейчас находятся в разработке.

На сайте собраны реальные тесты ВНО по всем предметам, которые проходили выпускники прошлых лет, начиная с 2016-го года. Правда, чтобы пройти тест, его нужно открыть в PDF-файле, записать ответы на бумаге, а затем сверить с правильными.

Здесь пройти тест по каждому из предметов можно онлайн в интерактивной форме, а после окончания система сразу укажет количество правильных ответов. Отмечается, что интерфейс на реальном НМТ будет отличаться от демонстрационного, но структура задач и длительность выполнения будут такими же.

На Osvita.ua можно найти большинство тестов ВНО и НМТ прошлых лет. Так, тесты по украинскому языку и литературе доступны с 2006-го года, а по математике или истории Украины — с 2007-го. Также есть возможность сдать пробные варианты и тесты дополнительных сессий ВНО.

Здесь вас ждут тесты ВНО за предыдущие 11 лет и особая методика подготовки в восьми режимах. Система хранит историю прохождения тестирований и анализирует статистику результатов. Стоит отметить, что сервис платный.

На платформе есть разнообразные тесты по многим школьным предметам, однако задания для подготовки к ВНО доступны только по украинскому языку, который в этом году является обязательным на НМТ.

Интерактивный ресурс содержит большинство тестов ВНО прошлых лет по всем предметам, а также собственные пробные версии ВНО, за которые, правда, придется заплатить.

НМТ 2023: график проведения

Тестирование пройдет в специальных временных экзаменационных центрах, созданных в помещениях школ и университетов по согласованию с органами государственной власти. Также экзаменационные центры появятся в некоторых странах мира.

Предусмотрены две сессии тестирования: основная, которая пройдет с 5 по 23 июня, и дополнительная, которая будет длиться с 11 по 24 июля.

Ожидается, что большая часть участников мультипредметного теста должна пройти тестирование в период основной сессии.

Дополнительная сессия будет доступна тем, кто не сможет принять участие в основной сессии из-за невозможности попасть в пункт проведения НМТ, в частности с оккупированной территории, или из-за препятствий при работе над тестом (например, объявление воздушной тревоги).

Каждый участник НМТ сможет пройти тестирование всего один раз. То есть возможность пересдать тест во время дополнительной сессии не предусмотрена.

Напомним, 26 апреля заместитель председателя Министерства образования и науки Андрей Витренко сообщил, что учеба в заведениях среднего образования в Украине завершится в этом году до 30 июня.

В октябре 2022 года Фокус разбирался, почему образование в Украине стало востребовано среди мужчин разного возраста и как это повлияло на стоимость обучения на контракте.