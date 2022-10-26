Учиться — не поздно. Как во время войны вырос спрос и взлетели цены на высшее образование

Почему образование в Украине стало востребовано среди мужчин разного возраста и как это повлияло на стоимость обучения на контракте.

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Вступительная кампания 2022 года, которая проходила в Украине во время войны с Россией, оказалась весьма результативной для магистратур украинских вузов. Как пишет Фокус в своем обзоре "Тревожная жажда знаний. Зачем в вузы и колледжи активно поступают мужчины призывного возраста", в некоторых случаях набор в магистратуру увеличился в несколько раз по сравнению с довоенным 2022 годом.

Магистратура — это второй уровень высшего образования, получить которое могут обладатели диплома бакалавра. За 1,5-2 года в магистратуре студенты имеют возможность углубить знания в своей сфере. Для поступления в магистратуру абитуриентам необходимо пройти профессиональное испытание в соответствии с результатами которого на конкурсной основе происходит зачисление в вузы на бюджет или контракт.

Студенты, многие из которых стараются начать работать уже со второго-третьего курса, получив диплом бакалавра, зачастую, магистратуре предпочитали трудовую деятельность. Однако в 2022 году настроения выпускников бакалавриата разных лет заметно изменились, о чем свидетельствует статистика вступительной кампании в открытой базе ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

Например, на популярную среди парней специальность "Инженерия программного обеспечения" на магистратуру в Киево-Могилянскую Академию приняли 43 студента, вместо 27-ми в прошлом году, а в Западноукраинский национальный университет в Тернополе набрали 40 студентов, вместо 23-ех.

В магистратуре вузов негосударственной формы собственности, где предусмотрена только контрактная форма обучения, динамика по этой специальности еще более яркая. Например, в столичном Открытом международном университете развития человека "Украина" в 2022 году к учебе в магистратуре приступили 55 студентов, тогда как годом ранее удалось набрать только 6.

Магистратура по традиционно популярной в Украине специальности "Право" в 2022 году также пользуется большим спросом. Например, в Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича на такую магистратуру приняли 100 студентов, вместо 37 годом ранее.

Аграрии по всей стране тоже устремились за дипломами магистра. Так, в киевский Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины на магистратуру по специальности "Агрономия" приняли 107 студентов из числа 225 подавших заявки. Годом ранее туда поступили все желающие в количестве 31.

Источники Фокуса в вузах сообщают, что среди поступивших в магистратуру преобладают мужчины 25-40 лет, которые, по всей видимости, руководствовались не только желанием повысить свой уровень образования, но и стремлением получить отсрочку от мобилизации, которую предоставляют студентам.

На фоне роста спроса образование в Украине подорожало. По информации Госстата в сентябре 2022 года по отношению к августу стоимость высшего образования повысилась на 7,2%.

Как выяснил Фокус на основе данных ЄДБО, наиболее заметно подорожала магистратура в вузах на Западе Украины. Например, стоимость магистратуры по специальности "Инженерия программного обеспечения" во Львовской политехнике, которая в 2022 году вышла на первое место по количеству поданных заявок абитуриентов, повысилась с 40 тыс. грн в 2021 году до 50 тыс. грн в 2022 году (+25%). Еще заметнее — на 37,4% до 36612 грн — подорожала магистратура по аналогичной специальности в Тернопольском Западноукраинском национальном университете.

При этом ведущие киевские вузы, такие как Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины и др. практически не изменили стоимость образования на новый учебный год. По крайней мере, по тем позициям, которые изучил Фокус, динамика была нулевой. То есть, сейчас стоимость образования в областных центрах постепенно догоняет столичный уровень.

Ранее Фокус сообщал, что студентов-контрактников со статусом временно перемещенных лиц в украинских вузах переведут на бюджетную форму обучения.

Также Фокус разбирался, почему президент так и не подписал закон об освобождении учителей от мобилизации, который парламент принял еще в начале августа 2022 года.