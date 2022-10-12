Кабмин решил перевести на бюджет часть студентов-контрактников: кого это коснется
На обучение за счет государства могут рассчитывать студенты, проживающие в оккупации, а также выехавшие с захваченных территорий.
Украинские студенты-контрактники, которые имеют статус временно перемещенных лиц, будут переведены на бюджетную форму обучения. Соответствующее постановление в среду, 12 принял Кабинет министров, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Согласно принятому постановлению, на обучение за счет государства смогут перевестись:
- студенты, которые проживают на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий или временной оккупации, окружения, блокирования;
- внутренне перемещенные лица, которые выехали из вышеуказанных территорий;
- дети погибших украинских военнослужащих;
- участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Постановление также определяет механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий граждан, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и зачислены в учреждения государственной и частной формы в прошлых годах на контракт.
Напомним, украинские пограничники с 14 сентября ограничили выезд за границу мужчин, которые поступили на учебу в иностранные ВУЗы.
Ранее Фокус разбирался, освобождаются ли студенты от мобилизации во время войны в Украине.