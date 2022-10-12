Кабмін вирішив перевести на бюджет частину студентів-контрактників: кого це торкнеться

На навчання за рахунок держави можуть розраховувати студенти, які мешкають в окупації, а також виїхали із захоплених територій.

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Українських студентів-контрактників, які мають статус тимчасово переміщених осіб, переведуть на бюджетну форму навчання. Відповідну постанову в середу, 12 жовтня, ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з ухваленою постановою, на навчання за рахунок держави зможуть перевестися:

студенти, які проживають на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій чи тимчасової окупації, оточення, блокування;

внутрішньо переміщені особи, які виїхали зі вищевказаних територій;

діти загиблих українських військовослужбовців;

учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Постанова також визначає механізм переведення на бюджет вищезгаданих категорій громадян, які здобувають професійну вищу або вищу освіту та зараховані до установ державної та приватної форми в минулих роках на контракт.

Нагадаємо, українські прикордонники з 14 вересня обмежили виїзд за кордон чоловіків, які вступили на навчання в іноземні вузи.

Раніше Фокус розбирався, чи студенти звільняються від мобілізації під час війни в Україні.