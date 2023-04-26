Учебный год продлится до 30 июня, — Минобразования (видео)

Заместитель министра образования и науки Андрей Витенко рассказал, что в условиях военного положения продолжительность обучения определяет не соответствующий закон, а Кабмин.

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Учеба в заведениях среднего образования в Украине завершится в этом году до 30 июня. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Министерства образования и науки Андрей Витренко.

Витренко рассказал, что согласно закону обучение не может длиться дольше, чем до июля, однако в условиях военного положения часть статьи об этом приостановлена. Он объяснил, что в настоящее время продолжительность учебного года определяет Кабинет Министров Украины.

Решение об окончании учебного года, по словам заместителя министра, принимают Научно-педагогический совет и военно-гражданские администрации, однако согласно постановлению Кабмина обучение должно быть завершено до 30 июня.

Витренко заверил, что график проведения национального мультипредметного теста согласован между ведомствами и администрациями, поэтому продолжительность обучения на вступительную кампанию в Украине не повлияет.

Также замминистра добавил, что на НМТ зарегистрировалось уже около 188 тысяч человек.

Брифинг с заместителем председателя Минобразования Андреем Витренко (о продолжительности учебного года — с 1:47)

Напомним, 24 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что онлайн-обучение является вынужденным шагом в условиях военного положения. Лидер признался, что сам сторонник посещения детьми школы и общения между собой.

26 апреля в медицинском университете имени Богомольца ответили на запрос журналистов по образованию Спартака Субботы или Александра Субботы.