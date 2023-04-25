"Психологическая пропасть": Зеленский рассказал о возврате к очному образованию (видео)

По словам президента, переход на "дистанционку" во время ковида помог детям адаптироваться к онлайн-образованию, однако возврат к нормальной жизни и привычному формату обучения будет вызовом.

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Образование в школе — это важное социальное пространство и онлайн-обучение не может его заменить. Об этом 24 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время посещения университета "Житомирская политехника" с премьером Эстонии Каей Каллас.

Президент напомнил, что онлайн-образование в Украине началось с ковидом, и сейчас, несмотря на войну привело к прогрессу в вопросах цифровизации государства. По его словам, цифровизация помогла образованию во времена пандемии и позволила адаптироваться к условиям войны.

Глава государства отметил, что онлайн-обучение — это вынужденный шаг в условиях военного положения

"Технологии помогли детям не утратить эту важную образовательную цепочку. Потом очень сложно социализироваться, если можно использовать такое слово. Мы должны общаться и развивать друг друга", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что онлайн-обучение — это вынужденный шаг в условиях военного положения. Как рассказал Зеленский, сам он сторонник того, что дети ходили в школу и общались между собой и с учителями.

"Дети школьного возраста адаптировались к онлайну, они привыкли к другому формату получения знаний, к самостоятельному получению знаний. Дети повзрослели. Они должны получать удовольствие от обучения. Школу нужно любить. И поэтому онлайн-школа — это не совсем школа. Мне кажется, что все родители и дети хотят общаться", — отметил Зеленский.

Однако, по мнению президента, вернуться после войны к нормальной жизни и очному формату обучения будет непросто.

"Это сложная психологическая пропасть, детям нужно будет вернуться в общество. Поэтому вот эти моменты — как перейти к нормальной жизни — это будет вызов. Тут должны быть разные программы адаптации детей к обычной жизни", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 апреля глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что частичный электронный документооборот в образовательной сфере заработает уже до конца учебного года 2023-2024. В министерстве рассчитывают, что это уменьшит бюрократию и упростит жизнь и тем, кто работает в сфере образования, и ученикам с родителями.

Там временем в России переименовали школу в честь погибшего наемника ЧВК "Вагнер". В документах говорится, что погибший в Украине "вагнеровец" Евгений Орлов — Герой России. Однако руководство школы сообщило, что не знает о его "геройстве", а просто выполняет распоряжение городской администрации.