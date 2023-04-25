"Психологічна прірва": Зеленський розповів про повернення до очної освіти (відео)

За словами президента, перехід на "дистанційку" під час ковіду допоміг дітям адаптуватися до онлайн-освіти, проте повернення до нормального життя та звичного формату навчання буде викликом.

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Освіта в школі — це важливий соціальний простір й онлайн-навчання не може його замінити. Про це 24 квітня розповів президент України Володимир Зеленський під час відвідин університету "Житомирська політехніка" із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

Президент нагадав, що онлайн-освіта в Україні почалася з ковідом, і зараз, попри війну, призвело до прогресу в питаннях цифровізації держави. За його словами, цифровізація допомогла освіті за часів пандемії та дозволила адаптуватися до умов війни.

Глава держави зазначив, що онлайн-навчання — це вимушений крок в умовах воєнного стану

"Технології допомогли дітям не втратити цей важливий освітній ланцюжок. Потім дуже складно соціалізуватися, якщо можна використати таке слово. Ми повинні спілкуватися та розвивати одне одного", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що онлайн-навчання — це вимушений крок в умовах воєнного стану. Як розповів Зеленський, сам він прихильник того, аби діти ходили до школи та спілкувалися між собою та з вчителями.

"Діти шкільного віку адаптувалися до онлайну, вони звикли до іншого формату здобуття знань, до самостійного здобуття знань. Діти подорослішали. Вони повинні отримувати задоволення від навчання. Школу треба любити. І тому онлайн-школа — це не зовсім школа. Мені здається, що всі батьки та діти хочуть спілкуватися", — зазначив Зеленський.

Однак, на думку президента, повернутися після війни до нормального життя та очного формату навчання буде непросто.

"Це складна психологічна прірва, дітям потрібно буде повернутися в суспільство. Тому ці моменти — як перейти до нормального життя — це буде виклик. Тут мають бути різні програми адаптації дітей до звичайного життя", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 квітня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що частковий електронний документообіг в освітній сфері почне працювати вже до кінця навчального року 2023-2024. У міністерстві розраховують, що це зменшить бюрократію та спростить життя і тим, хто працює у сфері освіти, та учням з батьками.

Там часом у Росії перейменували школу на честь загиблого найманця ПВК "Вагнер". У документах йдеться, що загиблий в Україні "вагнерівець" Євген Орлов — Герой Росії. Проте керівництво школи повідомило, що не знає про його "геройство", а просто виконує розпорядження міської адміністрації.