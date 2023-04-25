"Психологічна прірва": Зеленський розповів про повернення до очної освіти (відео)
За словами президента, перехід на "дистанційку" під час ковіду допоміг дітям адаптуватися до онлайн-освіти, проте повернення до нормального життя та звичного формату навчання буде викликом.
Освіта в школі — це важливий соціальний простір й онлайн-навчання не може його замінити. Про це 24 квітня розповів президент України Володимир Зеленський під час відвідин університету "Житомирська політехніка" із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.
Президент нагадав, що онлайн-освіта в Україні почалася з ковідом, і зараз, попри війну, призвело до прогресу в питаннях цифровізації держави. За його словами, цифровізація допомогла освіті за часів пандемії та дозволила адаптуватися до умов війни.
"Технології допомогли дітям не втратити цей важливий освітній ланцюжок. Потім дуже складно соціалізуватися, якщо можна використати таке слово. Ми повинні спілкуватися та розвивати одне одного", — наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що онлайн-навчання — це вимушений крок в умовах воєнного стану. Як розповів Зеленський, сам він прихильник того, аби діти ходили до школи та спілкувалися між собою та з вчителями.
"Діти шкільного віку адаптувалися до онлайну, вони звикли до іншого формату здобуття знань, до самостійного здобуття знань. Діти подорослішали. Вони повинні отримувати задоволення від навчання. Школу треба любити. І тому онлайн-школа — це не зовсім школа. Мені здається, що всі батьки та діти хочуть спілкуватися", — зазначив Зеленський.
Однак, на думку президента, повернутися після війни до нормального життя та очного формату навчання буде непросто.
"Це складна психологічна прірва, дітям потрібно буде повернутися в суспільство. Тому ці моменти — як перейти до нормального життя — це буде виклик. Тут мають бути різні програми адаптації дітей до звичайного життя", — підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 4 квітня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що частковий електронний документообіг в освітній сфері почне працювати вже до кінця навчального року 2023-2024. У міністерстві розраховують, що це зменшить бюрократію та спростить життя і тим, хто працює у сфері освіти, та учням з батьками.
Там часом у Росії перейменували школу на честь загиблого найманця ПВК "Вагнер". У документах йдеться, що загиблий в Україні "вагнерівець" Євген Орлов — Герой Росії. Проте керівництво школи повідомило, що не знає про його "геройство", а просто виконує розпорядження міської адміністрації.