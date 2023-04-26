Навчальний рік триватиме до 30 червня, — Міносвіти (відео)

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітенко розповів, що в умовах воєнного стану тривалість навчання визначає не відповідний закон, а Кабмін.

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Навчання у закладах середньої освіти в Україні завершиться цього року до 30 червня. Про це повідомив під час брифінгу заступник голови Міністерства освіти та науки Андрій Вітренко.

Вітренко розповів, що відповідно до закону навчання не може тривати довше, ніж до липня, однак в умовах воєнного стану частина статті про це призупинена. Він пояснив, що нині тривалість навчального року визначає Кабінет міністрів України.

Рішення про закінчення навчального року, за словами заступника міністра, приймають Науково-педагогічна рада і воєнно-цивільні адміністрації, однак відповідно по постанови Кабміну навчання має бути завершене до 30 червня.

Вітренко запевнив, що графік проведення національного мультипредметного тесту узгоджений між відомствами й адміністраціями, тому тривалість навчання на вступну кампанію в Україні не вплине.

Також заступник міністра додав, що на НМТ зареєструвалося вже приблизно 188 тисяч осіб.

Брифінг із заступником голови Міносвіти Андрієм Вітренком (про тривалість навчального року — з 1:47)

Нагадаємо, 24 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що онлайн-навчання є вимушеним кроком в умовах воєнного стану. Лідер зізнався, що сам є прихильником відвідування дітьми школи та спілкування між собою.

26 квітня в медичному університеті імені Богомольця відповіли на запит журналістів щодо освіти Спартака Суботи або Олександра Суботи.