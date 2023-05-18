Аномальное лето: каких сюрпризов ждать от погоды в Украине

По прогнозам специалистов, в июле в Украине будут грозы, град, шквалы и смерчи, а в августе жара накроет западные и северные регионы нашей страны.

Несмотря на то, что до окончания календарной весны – еще половина месяца, в Украине уже установилась почти летняя жара. Это связано с глобальными климатическими процессами и дает предпосылки прогнозировать, что лето в Украине будет необычным. Об этом сообщает "Телеграф".

Нетипичное лето 2023-го: погода в Украине

Ученые ожидают, что "оползень" сезонов повлечет необычные погодные условия и лето также будет нетипичным. Атмосферные изменения обусловят достаточно теплое лето в Европе в целом и в Украине в частности по сравнению со средними многолетними данными.

Погода в июне

Отмечается, что несмотря на присутствие жарких дней в июне, также в этом месяце выпадет достаточно осадков. В этом смысле первый летний месяц не будет отличаться от прошлых лет, когда в июне было больше всего дождей и гроз.

Погода в июле

Погода в июле обещает быть самой нестабильной. Обычно в этом месяце наблюдаются высокие температуры, а также такие природные явления как сильные грозы, град, шквалы, смерчи. Ожидается, что в этом году июль также не станет исключением – по прогнозам мировых климатических центров в середине лета будет достаточно неблагоприятных погодных условий и резких колебаний температуры.

Погода в августе

Ежегодно в августе на территории Европы выпадает меньше осадков, чем в другие летние месяцы, нередки засухи. По прогнозам специалистов, средняя температура воздуха будет на пару градусов выше по сравнению со средними многолетними данными. При этом ожидается, что наиболее аномально высокие температуры будут наблюдаться на западе и севере Украины.

Напомним, новое исследование Global Annual to Decadal Climate Update, опубликованное в мае, свидетельствует о том, что один из следующих пяти лет почти наверняка будет самым жарким за всю историю планеты.

17 мая в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на следующие несколько дней. По прогнозам синоптиков, с 18 по 21 мая украинцы могут пострадать не только из-за возникших пожаров, но и из-за того, что многие реки продолжат выходить из берегов.