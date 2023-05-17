В Украине объявили чрезвычайный уровень пожароопасности: какие регионы под угрозой (карта)

По прогнозам синоптиков, с 18 по 21 мая украинцы могут пострадать не только из-за возникших пожаров, но и из-за того, что многие реки продолжат выходить из берегов.

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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на следующие несколько дней. Информация об этом появилась на сайте Укргидрометцентра в среду, 17 мая.

Уже сегодня, 17 мая, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявили в практически всех областях Украины за исключением Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Высокий уровень пожароопасности в этих регионах будет держаться минимум до воскресенья, 21 мая.

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться высокий уровень пожароопасности из-за резкого скачка температуры

В Украине людей предупредили о гидрологической опасности: какие регионы оказались под ударом

По информации синоптиков, до конца недели в Украине сохраняется также высокий риск опасности из-за изменения уровня воды в реках.

Так, в четверг, 18 мая, под удар попадет Киевская область.

"На реке Днепр в городе Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий", — предупредили синоптики.

Кроме того из-за изменения уровня воды в Десне и Днепра опасность второго уровня грозит жителям Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

А в Черкасской области, которая находится в районе суббасейна Днепра, объявили третий уровень опасности.

Кроме повышенной пожароопасности, жители нескольких областей могут пострадать от изменений уровня воды в реках

Напомним, 13 мая синоптики спрогнозировали, что в Украину придет долгожданное тепло. В некоторых областях, по информации украинских метеорологов, температура воздуха прогреется до +26 градусов.

СМИ также писали о том, что в июле 2022 года Лондон накрыла рекордная жара. Впервые в истории температура в Великобритании превысила 40 градусов.