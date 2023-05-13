В Украину придет долгожданное весеннее тепло: прогноз погоды на 14-15 мая

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди. В понедельник осадки накроют всю территорию страны.

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В Украину наконец придет настоящее тепло, а в понедельник в некоторых областях ртутные столбики поднимутся до +26 градусов. Об этом свидетельствует информация Украинского гидрометцентра.

В воскресенье, 14 мая, ночью в западных регионах термометры покажут +4… +9 градусов, в остальных областях – +8… +12, днем воздух прогреется до +18… +22 градусов на всей территории Украины.

Дожди местами с грозами ожидаются на Волыни и в Ровенской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

14 мая

В понедельник, 15 мая, ночью синоптики обещают в Украине +8… +15 градусов. В прикарпатских регионах дневные температуры составят +17… +19, в других областях ртутные столбики поднимутся до +21…+26.

Всю западную часть будут заливать грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируются небольшие осадки.

15 мая

Напомним, ранее сообщалось о мощной магнитной буре, которая накрыла Землю 12 мая. Эти геомагнитные возмущения относятся к категории G3, которая считается довольно сильной и заметной по ощущениям.

Также синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на выходных 13-14 мая. По ее прогнозу, в воскресенье количество осадков в Украине сократится, за исключением Винницкой и Житомирской областей, а также востока страны.