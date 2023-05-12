Сила растет: Землю накроет магнитная буря с мощными геоударами

Магнитная буря 12 мая 2023 будет достаточно мощной в течение всех суток. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

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12 мая вечером наша планета столкнется с магнитной бурей, вызванной корональным выбросом массы на Солнце. Эти геомагнитные возмущения относятся к категории G3, которая считается довольно сильной и заметной по ощущениям. Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Магнитные бури — это эффекты, вызванные нарушением магнитного поля Земли в результате солнечных вспышек. Эти изменения могут оказывать воздействие на различные сферы жизни людей, включая здоровье и даже работу мобильной связи.

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает даже малейшие колебания.

Магнитная буря 12 мая 2023 будет достаточно мощной в течение всех суток. Предполагается, что до 18 часов вечера и с 21 часов вечера до полуночи включительно мощность будет равна трем баллам.

В промежуток между 18 и 21 часами будет короткий период спада до двух баллов.

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.

Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Для поддержания здоровья сначала нужно обратить внимание на качество сна. Медики рекомендуют ложиться спать в час до полуночи и просыпаться без использования будильника.

Также важно заниматься физическими упражнениями, но не переутомлять себя в спортзалах слишком тяжелыми тренировками. Предпочтительнее прогуливаться на свежем воздухе, плавать или заниматься легкой гимнастикой.

Если у вас возникла головная боль, лучше отказаться от кофе и чая, содержащих кофеин, поскольку они могут усугубить стресс в организме. Вместо этого следует пить травяные чаи.

Подробно о солнечном максимуме, то есть пике солнечной активности, Фокус уже писал.

Также ученые рассказали о том, что сильные вспышки на молодом Солнце могли привести к появлению важных химических соединений на Земле, который стали строительными блоками для жизни.