Без Солнца не обошлось. Как появилась жизнь на Земле: ученые сделали неожиданное открытие

Ученые считают, что процессы на Солнце, способные уничтожить жизнь на нашей планете, на самом деле могли спровоцировать ее появление.

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Новое исследование японских ученых предлагает еще одну версию появления жизни на Земле. Исследователи предполагают, что совсем молодое Солнце производило очень мощные вспышки и именно они могли спровоцировать создание строительных блоков, из которых появились жизненные формы на Земле, пишет ScienceAlert.

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Пока что ученым известна только одна планета в космосе, на которой существует жизнь – Земля. Но до сих пор точно не известно, что спровоцировало появление химических реакций на нашей планете миллиарды лет назад, которые стали катализатором появления жизненных форм.

Молнии и космическое излучение – катализаторы появления жизни на Земле

Некоторые исследователи предполагали, что молнии могли сыграть важную роль в этом процессе, когда взаимодействовали с молекулами, теплом и водой, в результате чего появились аминокислоты – основные молекулы, из которых строится жизнь. Ученые считали, что атмосфера ранней Земли была наполнена большим количеством метана, аммиака, водяного пара и молекулярного водорода. Поэтому молнии могли запустить важные химические реакции.

Некоторые исследователи предполагали, что молнии могли сыграть важную роль в появлении жизни на Земле Фото: rauschenberger/Pixaby

Позже ученые выяснили, что атмосфера Земли в ранний период ее истории не содержала слишком много метана и аммиака. Скорее всего в ней преобладали углекислый газ и молекулярный азот, а также немного метана. Эти вещества появились в результате извержения вулканов. Как показали исследования молнии в такой среде не могли привести к созданию аминокислот.

После этого ученые предположили, что взаимодействие космического излучения и газов в атмосфере Земли могли запустить процесс создания аминокислот. Но выяснилось, что космического излучения могло быть недостаточно миллиарды лет назад, чтобы создать необходимый для жизни химический состав.

Еще одна теория появления жизни на Земле

7 лет назад ученые из NASA выдвинули новую теорию о том, как могла появится жизнь на Земле, и она была связана с активностью Солнца. Наша звезда примерно 4 млрд лет назад была более холодной и выпускала меньше излучения, то есть эти условия были не совсем благоприятными для появления жизни на Земле.

Тем не менее ученые предположили, что на Солнце появлялись очень мощные вспышки, и этот поток энергии мог достичь Земли, нагреть ее, что и вызвало химические реакции, в результате которых образовались необходимые для жизни соединения.

7 лет назад ученые из NASA выдвинули новую теорию о том, как могла появится жизнь на Земле, и она была связана с активностью Солнца Фото: NASA

За появлением жизни на Земле стоит Солнце

В рамках нового исследования Йокогамского национального университета, Япония, ученые решили проверить эту теорию в лабораторных условиях. Важно понимать, что сейчас считается, что очень мощные солнечные вспышки наоборот могут уничтожить все живое на нашей планете. Но новое исследование японских ученых показывает, что солнечные частицы молодого Солнца столкнулись с молекулами в ранней атмосфере Земли и создали основные строительные блоки жизни.

Ученые воссоздали примерную имитацию ранней атмосферы Земли и пропустили через нее лучи, имитирующие солнечное излучение, исходящее от солнечных вспышек большой мощности. В результате взаимодействия с химическими веществами в этой атмосфере появились аминокислоты и карбоновые кислоты, которые являются основными составляющими белков и живых организмов.

По словам ученых, их эксперимент показал, что космические лучи и молнии теоретически также могли сыграть свою роль в появлении жизни на Земле, но именно солнечная активность могла сыграть в этом самую главную роль. То есть именно благодаря мощным выбросам энергии на Солнце, скорее всего образовались необходимые для появления жизни на Земле химические соединения. Но пока что это только теория.

Ранее Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили, как далекое Солнце, то есть такая же, как и наша звезда, занимается космическим каннибализмом. То есть эта звезда в конце своей жизни разрушила одну из своих планет. Это был первый случай, когда астрономы напрямую увидели, что произойдет через 5 млрд лет с нашей Землей.

Также Фокус писал о том, что согласно одному из исследований, жизнь на Земле зарождалась не один, а несколько раз. При чем этот процесс происходил в разных местах на планете.