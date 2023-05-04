Увидели как умрет Земля. Впервые ученые наблюдали, как чужое Солнце проглатывает планету (видео)

Астрономы наблюдали, как во время поглощения звездой своей планеты первая стала в 100 раз ярче.

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Все звезды умирают и перед смертью они также прекращают жизнь планет, которые вращаются вокруг них. Ученые считают, что такие события могут произойти во многих звездных системах в нашей галактике. Но теперь ученые впервые наблюдали за этим процессом напрямую, пишет New Atlas.

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Примерно через 5 млрд лет наше Солнце превратится в красного гиганта, потому как выйдет на финальную стадию своего жизненного цикла. Это значит, что звезда значительно увеличится в размерах и поглотит Меркурий, Венеру и даже Землю. В этом нет ничего необычного и подобные события происходили и происходят постоянно. Даже сейчас, когда вы это читаете, где-то в галактике тысячи звезд занимаются уничтожением своих планетных систем. Но еще никогда астрономы не видели этого процесса напрямую.

Даже сейчас, когда вы это читаете, где-то в галактике тысячи звезд занимаются уничтожением своих планетных систем Фото: New Atlas

Американские ученые из Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института представили исследование, в котором они описали, как стали свидетелями смертельного взаимодействия между звездой, похожей на Солнце и планетой.

Эта звезда имеет название ZTF SLRN-2020 и находится на расстоянии в 12 тысяч световых лет от нас, и она за несколько месяцев полностью "съела" планету, которая является газовым гигантом и по размерам напоминает Юпитер.

Астрономы провели анализ данных, полученных в результате обзора космоса телескопом в Паломарской обсерватории, США. Эти данные показали, что одна из звезд в течении 10 дней стала внезапно намного ярче, а затем снова вернулась к обычным показателям. Анализ показал, что яркость этой звезды увеличилась внезапно в 100 раз.

Анализ показал, что яркость этой звезды увеличилась внезапно в 100 раз Фото: New Atlas

Сначала ученые предположили, что они обнаружили новую звезду. То есть это была не только что обнаруженная и неизвестная звезда. Новыми звездами или просто новыми в астрономии называют звезды, которые внезапно увеличивают свою яркость на короткий период времени. Такое происходит в двойных звездных системах, где звезда белый карлик (в них превращаются красные гиганты) забирает вещество у звезды-компаньона. В результате этого процесса накапливается слишком много вещества и происходит взрыв, то есть взрыв новой (не путать со взрывами сверхновых, после них звезды умирают). Когда происходит этот взрыв, то яркость белого карлика становится в сотни, тысячи, а иногда даже в десятки тысяч больше, чем у Солнца.

Но последующие наблюдения за этой звездой показали, что никакого взрыва новой не произошло, а случился факт поглощения звездой планеты, в результате чего яркость звезды значительно выросла. По словам ученых, сценарий происходящего выглядел следующим образом:

Здесь показаны основные этапы далекого космического апокалипсиса Фото: New Atlas

Звезда ZTF SLRN-2020, которая заканчивает свой жизненный цикл, начала стареть и умирать. Ее размеры начали увеличиваться, пока звезда не достигла орбиты планеты.

Планета оказалась слишком близко к звезде и начала проходить через верхние слои ее атмосферы и начался процесс разрушения этой планеты.

В это же время верхние слои плазмы звезды и вещество самой планеты смешались и их выбросило в космос, после чего они превратились в пыль.

Как показали дальнейшие наблюдения с помощью космического инфракрасного телескопа NEOWISE, на самом деле процесс поглощения продолжался целых 9 месяцев. Но увидеть его можно было только в инфракрасном свете, а в видимом свете его наблюдали только в течение 10 дней.

Ученые заявили, что в конце концов далекий Юпитер провалился в ядро далекого Солнца в результате чего звезда стала еще больше и произошел взрыв, то есть резкое увеличение яркости. Его и зафиксировал наземный телескоп.

На этом видео можно увидеть, как происходил процесс поглощения звездой своей планеты

Возможно с нашим Юпитером такого не произойдет через миллиарды лет, а вот Земле точно не повезет, когда Солнце начнет расширяться и "съест" ближайшие к нему планеты. Возможно наши далекие потомки, а может даже представители внеземных цивилизаций, как и астрономы сейчас, будут наблюдать за тем, как Солнце поглощает нашу планету.

Как уже писал Фокус, исследование не так давно открытой экзопланеты привело к неожиданным результатам. Ученые считают, что им удалось обнаружить на планете с высочайшей температурой признаки воды.