Без Сонця не обійшлося. Як з'явилося життя на Землі: вчені зробили несподіване відкриття

Вчені вважають, що процеси на Сонці, здатні знищити життя на нашій планеті, насправді могли спровокувати його появу.

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Нове дослідження японських вчених пропонує ще одну версію появи життя Землі. Дослідники припускають, що зовсім молоде Сонце виробляло дуже потужні спалахи і вони могли спровокувати створення будівельних блоків, з яких з'явилися життєві форми на Землі, пише ScienceAlert.

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Поки що вченим відома лише одна планета у космосі, на якій існує життя – Земля. Але досі достеменно не відомо, що спровокувало появу хімічних реакцій на нашій планеті мільярди років тому, які стали каталізатором появи життєвих форм.

Блискавки та космічне випромінювання – каталізатори появи життя на Землі

Деякі дослідники припускали, що блискавки могли відіграти важливу роль у цьому процесі, коли взаємодіяли з молекулами, теплом та водою, у результаті з'явилися амінокислоти – основні молекули, з яких будується життя. Вчені вважали, що атмосфера ранньої Землі була наповнена великою кількістю метану, аміаку, водяної пари та молекулярного водню. Тому блискавки могли запустити важливі хімічні реакції.

Деякі дослідники припускали, що блискавки могли відіграти важливу роль у появі життя на землі Фото: rauschenberger/Pixaby

Пізніше вчені з'ясували, що атмосфера Землі в ранній період її історії не містила надто багато метану та аміаку. Радше за все в ній переважали вуглекислий газ та молекулярний азот, а також трохи метану. Ці речовини виникли внаслідок виверження вулканів. Як показали дослідження, блискавки у такому середовищі не могли призвести до створення амінокислот.

Після цього вчені висловили припущення, що взаємодія космічного випромінювання і газів в атмосфері Землі могли запустити процес створення амінокислот. Але з'ясувалося, що космічного випромінювання могло бути недостатньо мільярди років тому, щоб створити необхідний хімічний склад.

Ще одна теорія появи життя на Землі

7 років тому вчені з NASA висунули нову теорію про те, як могло з'явитися життя на Землі, і вона була пов'язана з активністю Сонця. Наша зірка приблизно 4 млрд років тому була холоднішою і випускала менше випромінювання, тобто ці умови були не зовсім сприятливими для появи життя на Землі.

Проте вчені припустили, що на Сонці з'являлися дуже потужні спалахи, і цей потік енергії міг досягти Землі, нагріти її, що викликало хімічні реакції, за допомогою яких утворилися необхідні для життя сполуки.

7 років тому вчені з NASA висунули нову теорію про те, як могло з'явитися життя на Землі, і вона була пов'язана з активністю Сонця Фото: NASA

За появою життя на Землі стоїть Сонце

У межах нового дослідження Йокогамського національного університету, Японія, вчені вирішили перевірити цю теорію в лабораторних умовах. Важливо розуміти, що зараз вважається, що дуже потужні сонячні спалахи, навпаки, можуть знищити все живе на нашій планеті. Але нове дослідження японських вчених показує, що сонячні частки молодого Сонця зіштовхнулися з молекулами у ранній атмосфері Землі та створили основні будівельні блоки життя.

Вчені відтворили імітацію ранньої атмосфери Землі та пропустили через неї промені, що імітують сонячне випромінювання, що походить від сонячних спалахів великої потужності. Внаслідок взаємодії з хімічними речовинами у цій атмосфері з'явилися амінокислоти та карбонові кислоти, які є основними складовими білків та живих організмів.

За словами вчених, їхній експеримент показав, що космічні промені та блискавки теоретично також могли зіграти свою роль у появі життя на Землі, але саме сонячна активність могла зіграти в цьому найголовнішу роль. Тобто саме завдяки потужним викидам енергії на Сонці швидше за все утворилися необхідні для появи життя на Землі хімічні сполуки. Але поки що це лише теорія.

Раніше Фокус вже писав про те, що астрономи виявили, як далеке Сонце, тобто така сама, як і наша зірка, займається космічним канібалізмом. Тобто ця зірка наприкінці свого життя зруйнувала одну зі своїх планет. Це був перший випадок, коли астрономи безпосередньо побачили, що станеться через 5 млрд. років з нашою Землею.

Також Фокус писав про те, що згідно з одним із досліджень, життя на Землі зароджувалося не один, а кілька разів. Проте цей процес відбувався у різних місцях планети.