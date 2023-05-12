Сила росте: Землю накриє магнітна буря із потужними геоударами

Магнітна буря 12 травня 2023 року буде досить потужною протягом усієї доби. Метеозалежні люди можуть відчути нездужання.

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12 травня ввечері наша планета зіткнеться з магнітною бурею, спричиненою корональним викидом маси на Сонці. Ці геомагнітні збурення належать до категорії G3, яка вважається досить сильною та помітною за відчуттями. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

Магнітні бурі — це ефекти, спричинені порушенням магнітного поля Землі внаслідок сонячних спалахів. Ці зміни можуть впливати на різні сфери життя людей, враховуючи здоров'я та навіть роботу мобільного зв'язку.

Є ті, хто дуже чутливий до подібних змін у магнітному полі та відчуває навіть найменші коливання.

Магнітна буря 12 травня 2023 року буде досить потужною протягом усієї доби. Передбачається, що до 18 години вечора і з 21 години вечора до півночі включно потужність дорівнюватиме трьом балам.

Проміжок між 18 і 21 годиною буде короткий період спаду до двох балів.

Вплив магнітних бур проявляється у всіх індивідуально. Деякі можуть дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутись мігрень, стрибати тиск і погіршитися згортання крові.

Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.

Для підтримки здоров'я спочатку необхідно звернути увагу на якість сну. Медики рекомендують лягати спати до півночі і прокидатися без використання будильника.

Також важливо займатися фізичними вправами, але не перевтомлювати себе у спортзалах надто важкими тренуваннями. Переважно ходити на свіжому повітрі, плавати або займатися легкою гімнастикою.

Якщо у вас виник головний біль, краще відмовитися від кави та чаю, що містять кофеїн, оскільки вони можуть посилити стрес в організмі. Натомість слід пити трав'яні чаї.

Детально про сонячний максимум, тобто пік сонячної активності, Фокус уже писав.

Також учені розповіли про те, що сильні спалахи на молодому Сонці могли призвести до появи важливих хімічних сполук на Землі, яка стала будівельними блоками для життя.