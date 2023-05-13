В Україну прийде довгоочікуване весняне тепло: прогноз погоди на 14-15 травня

За даними синоптиків, найближчими днями очікуються дощі. У понеділок опади накриють усю територію країни.

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В Україну нарешті прийде справжнє тепло, а у понеділок у деяких областях ртутні стовпчики піднімуться до +26 градусів. Про це свідчить інформація Українського гідрометцентру.

У неділю, 14 травня, вночі у західних регіонах термометри покажуть +4…+9 градусів, в решті областей – +8…+12, вдень повітря прогріється до +18…+22 градусів на всій території України.

Дощі місцями з грозами очікуються на Волині та у Рівненській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму.

14 травня

У понеділок, 15 травня, вночі синоптики обіцяють в Україні +8…+15 градусів. У прикарпатських регіонах денні температури становитимуть +17…+19, в інших областях ртутні стовпчики піднімуться до +21…+26.

Усю західну частину заливатимуть грозові дощі, на решті території країни прогнозуються невеликі опади.

15 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужну магнітну бурю, яка накрила Землю 12 травня. Ці геомагнітні збурення належать до категорії G3, яка вважається досить сильною та помітною за відчуттями.

Також синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні 13-14 травня. За її прогнозом, у неділю кількість опадів в Україні скоротиться, крім Вінницької та Житомирської областей, а також сходу країни.