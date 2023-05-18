Залог в 80 миллионов: ВАКС отправил под стражу адвоката по делу о взятке Всеволода Князева

Защитник пробудет под арестом в течение 60 дней. Он обязан носить электронное средство контроля и не может выезжать из Киева, уточнили прокуроры.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения адвокату, фигурирующему в деле получения 2,7 млн долларов взятки бывшим главой Верховного Суда Украины Всеволодом Князевым. Об этом сообщила 18 мая в Telegram пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Адвоката будут содержать под стражей с возможностью внесения 80 миллионов гривен залога. Срок действия меры пресечения — 60 дней, до 13 июля этого года, уточнили прокуроры.

Если за задержанного внесут залог, на него будут возложены такие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду,

не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства и работы,

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями,

сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезда в Украину,

носить электронное средство контроля.

Напомним, что 18 мая Высший совет правосудия проголосовал за то, чтобы Всеволода Князева отправили под стражу. Адвокаты экс-судьи настаивали на закрытом заседании суда и сослался на гостайну.

Фокус ранее собрал все, что известно о задержании главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. Топ-судье может грозить лишение свободы от восьми до 12 лет.