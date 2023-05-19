Арест Князева: ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда (видео)

В ходе заседания прокуроры САП озвучили ряд аргументов в пользу того, почему экс-глава Верховного Суда должен быть заключен под стражу. В частности, речь шла о риске укрывательства и возможной попытке уничтожить "меченые" купюры.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Верховного Суда Украины Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

В ходе заседания прокуроры САП озвучили ряд аргументов в пользу того, почему экс-глава Верховного Суда должен быть заключен под стражу.

По их данным, обыски не выявили примерно $1 млн "меченых" купюр. Детективы утверждают, что часть полученных незаконным путем средств бывший глава Верховного Суда вывез из своего дома в рабочий кабинет, а также передал супруге для вывоза за пределы страны.

Прокуроры заявили, что, пребывая на свободе, Князев может попытаться уничтожить упомянутые купюры. Еще одним аргументом в пользу содержания обвиняемого под стражей назван риск укрывательства бывшего председателя Верховного Суда.

"Судя по услышанному, судья Князев и адвокат Горецкий далеко не последние подозреваемые по этому делу. Некоторые судьи Верховного Суда тоже с большой долей вероятности могут получить такой статус", — отметили в Центре противодействия коррупции.

Арест Всеволода Князева: что известно

Вечером 15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ якобы задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

По данным главы САП Александра Клименко и директора НАБУ Семена Кривоноса от 16 мая, неправомерная выгода в размере $2,7 млн для Председателя Верховного Суда и адвоката может быть частью более масштабной схемы коррупционного давления на правосудие.

Кроме того, 16 мая судьи Верховного суда Украины собрались на новый пленум и в ходе тайного голосования поддержали прекращение судейских полномочий Всеволода Князева. При этом Всеволод Князев все еще входит в Верховный Суд Украины, так как решить вопрос о его отстранении может только Высший совет правосудия.