НМТ-2023: участники тестирования пройдут серьезную проверку перед экзаменом

Глава центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко утверждает, что подготовленные меры должны стать дополнительной мотивацией для абитуриентов. Если у кого-то найдут запрещенные предметы — участие в НМТ для него подойдет к концу.

Участникам НМТ-2023 перед непосредственным экзаменам придется пройти серьезную проверку при помощи металлоискателя. Об этом сообщила глава УЦОКО Татьяна Вакуленко, передает "Освiта.ua".

Украинский центр оценки качества образования может во время НМТ этого года проверять участников на наличие запрещенных технических средств. Все это должно предотвратить списывания во время непосредственного тестирования.

В аудитории не должно быть ничего запрещенного, как отметили в ведомстве, а сама проверка может стать некой мотивацией на то, чтобы не рисковать результатами тестирования.

"Мы можем это делать. И это одна из причин, почему стоит очень внимательно слушать инструктора и когда он сообщит, что мобильные телефоны и электронные устройства следует положить в соответствующие места – то стоит сделать это", — говорится в сообщении.

Если участник тестирования все же попадется с наушником или другим гаджетом, тогда у него не будет возможности завершить экзамен.

НМТ-2023: что нужно знать абитуриентам

Основная сессия пройдет с 5 по 23 июня, а вот приглашение участники получат уже в конце мая. В НМТ-2023 будут задачи по трем предметам, два из которых обязательные: украинский язык и математика. Третий можно будет выбрать самостоятельно среди: истории Украины, иностранного языка (английский, немецкий, французский, французский, испанский), биологии, химии, физики.

На экзамен у каждого участника будет по три часа и время между блоками можно распределять самостоятельно.

Напомним, 9 мая сообщалось о списке ресурсов, в которых можно пройти тренировочные тесты накануне НМТ-2023. Это поможет участникам более усердно подготовиться.