Киевлянин на глазах у водителя угнал машину и попал в ДТП (фото)

Сотрудники уголовного розыска вычислили угонщика по камерам и передали ориентировку патрульным. За это время злоумышленник успел угодить в аварию.

На Оболонском проспекте в Киеве мужчина ударил водителя Mitsubishi Lancer, угнал его машину и попал в ДТП. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Пострадавший сразу же обратился в полицию, что помогло быстро вычислить угонщика. Для его поиска ввели специальную полицейскую операцию.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Так, сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции по камерам наружного видеонаблюдения смогли вычислить злоумышленника и передали ориентировку патрульным полицейским. Оказалось, что за это время угонщик умудрился попасть в аварию на улице Лукьяненко. Полицейские по прибытию сразу же задержали угонщика.

Выяснилось, что это 39-летний местный житель, который ранее уже попадался на уголовных преступлениях. По факту угона полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289. Теперь ему грозит тюремный срок до восьми лет.

Напомним, во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района 10 мая вечером произошло ДТП. В результате погибли женщина и двое детей.

Также напомним, в Канаде мужчина по ошибке угнал чужой электромобиль Tesla Model 3. Теперь он и владелец электрокара пытаются выяснить у производителя, как автомобиль мог отпереться.