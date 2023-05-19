"Короли новостей": Фокус занял 6-е место среди новостных изданий Украины по версии Forbes

По данным журналистов, Фокус читают почти 6 миллионов пользователей из Украины в месяц.

Фокус признан одним из самых посещаемых новостных онлайн-изданий Украины. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes 15 мая.

В своем рейтинге "Короли новостей" Forbes составил список из ТОП-10 сайтов новостей Украины. Фокус занял в рейтинге 6-е место.

Как подсчитали журналисты Владимир Ланда и Валерия Федорчук, показатели посещаемости Фокуса составили 5,8 миллиона читателей из Украины. За месяц новости и статьи Фокуса пользователи из Украины прочитали 23,5 миллиона раз.

Фото: Forbes

Журналисты со ссылкой на данные USAID-Internews от декабря 2022 года отмечают, что новостные сайты — второй по популярности источник информации для украинцев во время войны. На первом месте — соцсети, которые являются источником новостей для 74% украинских читателей. Большая доля просмотров приходятся на различные Telegram-каналы, которые зачастую публикуют непроверенную информацию.

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Напомним, Фокус в ноябре 2022 года смог обосноваться на 8-й строчке рейтинга новостных изданий Украины по данным аналитической системы Gemius.