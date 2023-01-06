Попадание в ТОП-8 новостных изданий Украины и рост посещаемости в 2,3 раза. Итоги 2022 года для Фокуса

В военном 2022-м году укрепилась прошлогодняя тенденция — аудитория Фокуса продолжила свой рост. По результатам ноября сайт вошел в ТОП-8 новостных изданий Украины.

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В сложном для всех 2022 году онлайн-издание Фокус опубликовало десятки тысяч материалов — новостей, аналитических статей, интервью, авторских колонок и прочего.

В 2021 году трафик focus.ua вырос в пять раз, в результате чего сайт вошел в ТОП-15 новостных изданий Украины. В 2022-м мы старались не сбавлять оборотов. И если среднесуточное количество сеансов в декабре 2021 года достигло 540 тысяч, то спустя год этот показатель уже составил 1 млн.

Согласно данным Google Analytics, количество пользователей за 2022 год увеличилось более, чем на половину, достигнув отметки в 60,7 млн человек. А в декабре число уникальных пользователей составило 9,5 млн человек.

Количество сеансов за 2022 год возросло в 2,3 раза до 275 млн. В декабре сайт вышел на месячный показатель в 31 млн.

Также более, чем в 2,1 раза вырос показатель просмотра страниц. В 2022 году мы перешагнули отметку в 529 млн просмотров, достигнув 61 млн в декабре.

Благодаря этому Фокус в ноябре 2022 года смог обосноваться на 8 строчке рейтинга новостных изданий Украины по данным аналитической системы Gemius.

Такие высокие результаты — это доверие наших читателей, которые выбирают качественную и объективную журналистику. Фокус с момента существования придерживается принципов независимой журналистики и освещает события с разных точек зрения, опирается на мнения экспертов и проверяет источники информации, доверяя только надежным партнерам.

Так и будем продолжать в новом 2023 году. Внося свой посильный вклад в информационной борьбе с агрессором и приближая Победу. В новом году Фокус будет развиваться дальше. Мы предложим нашим читателям еще более насыщенную сводку новостей, разнообразие рубрик, в том числе новых, начнем больше внимания уделять видеоконтенту.

От всей редакции Фокуса поздравляем вас, наших читателей, с Новым 2023 годом!

Фокус — больше, чем просто новости.