Потрапляння у ТОП 8 новинних видань України та зростання відвідуваності у 2,3 рази. Підсумки 2022 року для Фокусу

У воєнному 2022 році зміцнилася торішня тенденція — аудиторія Фокусу продовжила своє зростання. За результатами листопада сайт увійшов у ТОП 8 новинних видань України.

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У складному для всіх 2022 онлайн-видання Фокус опублікувало десятки тисяч матеріалів — новин, аналітичних статей, інтерв'ю, авторських колонок тощо.

У 2021 році трафік focus.ua виріс у п'ять разів, унаслідок чого сайт увійшов у ТОП 15 новинних видань України. У 2022-му ми намагалися не зменшувати обертів. І якщо середньодобова кількість сеансів у грудні 2021 року сягнула 540 тисяч, то через рік цей показник уже становив 1 млн.

Згідно з даними Google Analytics, кількість користувачів за 2022 рік збільшилася більш ніж на половину, досягнувши позначки 60,7 млн осіб. А в грудні чисельність унікальних користувачів становила 9,5 млн осіб.

Кількість сеансів за 2022 рік зросла в 2,3 рази до 275 млн. У грудні сайт вийшов на місячний показник 31 млн.

Також у понад 2,1 рази зріс показник перегляду сторінок. У 2022 році ми переступили позначку в 529 млн. переглядів, досягнувши 61 млн. у грудні.

Завдяки цьому Фокус у листопаді 2022 року зміг влаштуватися на 8-му рядку рейтингу новинних видань України за даними аналітичної системи Gemius.

Такі високі результати — це довіра наших читачів, які обирають якісну та об'єктивну журналістику. Фокус з моменту існування дотримується принципів незалежної журналістики та висвітлює події з різних точок зору, спирається на думки експертів та перевіряє джерела інформації, довіряючи лише надійним партнерам.

Так і продовжуватимемо у новому 2023 році. Вносячи свій посильний внесок у інформаційну боротьбу з агресором і наближаючи Перемогу. У новому році Фокус розвиватиметься далі. Ми запропонуємо нашим читачам ще насиченіше зведення новин, різноманітність рубрик, зокрема нових, почнемо більше уваги приділяти відеоконтенту.

Від усієї редакції Фокусу вітаємо вас, наших читачів, з Новим 2023 роком!

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