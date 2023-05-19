"Демона окропили святой водой": в ОП заметили реакцию Москвы на визиты Зеленского

Президент Украины на каждой встрече показывает, что время российского диктатора Владимира Путина и его сообщников истекло. Россия терпит поражение и пора говорить о послевоенном устройстве мира, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президента Украины Владимира Зеленского в каждой стране поздравляют как сильного лидера свободного мира и это сильно раздражает Кремль. Об этом написал в Twitter 19 мая советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

"Мало существует в мире удовольствий больше созерцания реакций Москвы на визиты Президента Зеленского. Как демон, окропленный святой водой, Кремль бьется в конвульсиях", — описал он настроения в администрации президента России.

Москва вынуждена привлекать сети агентов влияния и СМИ, которых кормила десятилетиями, для контрреакции, продолжил Подоляк.

"Бесполезные попытки закричать, перекричать, саботировать – и каждый раз безуспешно, снова и снова сталкиваясь с унижением даже в тех регионах, которые по-имперски (Кремль) считал "своими" или в отношении которых пытался убедить в этом остальной мир", — заметил советник.

По словам Подоляка, в Зеленском видят сильного лидера в дань уважения к мужеству и отваге украинцев. И такое уважение невозможно купить за деньги – его можно только получить.

"Это и есть настоящая сила, которая больше газовой трубы или коррупционных откатов. Это и есть подлинная субъектность. Украина заставила уважать свое слово и мнение, учитывать себя", — добавил он.

Зеленский, как сказал советник главы ОП, на каждой встрече сигнализирует, что время диктатора Владимира Путина и его клики преступников истекло.

"Даже там, где их не считают язычниками, их считают жалкими. Россия терпит военное поражение, это неизбежно. Международное право вернется в повестку дня. Пора обсуждать послевоенное устройство мира", — заключил он.

Визиты Зеленского: как реагировали в РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 мая на встрече с Владимиром Зеленским сказал "Слава Украине" и "Украина – это Европа". Этим он вызвал реакцию МИД России. Спикер российского ведомства Мария Захарова заявила, что он "перешел четкую границу", которую провели до него все руководители Германии.

"Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности. "Слава Украине" − это лозунг, кричалка нацистов. Повторю теперь для тех, кто в танке со свастикой", — отметила Захарова.

Берлин, по ее мнению, своеобразно готовится к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Напомним, что украинский лидер на саммите Лиги арабских государств в Джидде 19 мая заявил о слабости России. Оккупанты проигрывают на фронте даже с перевесом в вооружении.

У Владимира Зеленского запланировано участие в саммите G7 в японской Хиросиме. Ожидается, что он прибудет туда в субботу, 20 мая.