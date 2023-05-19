Зеленский и премьер Индии впервые встретятся с начала полномасштабной войны, — СМИ

По данным журналистов, встреча Моди и Зеленского даст возможность обсудить важные вопросы и укрепить дружественные отношения между Индией и Украиной.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Хиросима во время проведения саммита G7. Это будет первая личная встреча двух лидеров с начала эскалации конфликта в Украине. Встреча намечена для обсуждения различных вопросов и укрепления отношений между Индией и Украиной. Об этом сообщает издание news18.

Согласно сообщению издания, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 и прибудет в Хиросиму в субботу. В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди уже отправился в Японию, где планирует встретиться с другими лидерами G7.

Встреча Моди и Зеленского будет одним из ключевых моментов саммита, предоставляющим возможность обсудить важные вопросы и укрепить дружественные отношения между Индией и Украиной.

"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в начале текущего года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.

Напомним, 25 марта СМИ писали, что между РФ и Индией назревает новый конфликт, поскольку Кремль не может удовлетворить спрос на поставку оружия.

10 апреля в МИД Украины заявили, что Зеленский ожидает звонка от премьер-министра Индии Нарендры Моди.