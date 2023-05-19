Зеленський та прем'єр Індії вперше зустрінуться з початку повномасштабної війни, — ЗМІ

За даними журналістів, зустріч Моді та Зеленського дасть можливість обговорити важливі питання та зміцнити дружні стосунки між Індією та Україною.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у місті Хіросіма під час проведення саміту G7. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів із початку ескалації конфлікту в Україні. Зустріч запланована для обговорення різних питань та зміцнення відносин між Індією та Україною. Про це повідомляє видання news18.

Згідно з повідомленням видання, очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 та прибуде до Хіросіми у суботу. У той же час, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже вирушив до Японії, де планує зустрітися з іншими лідерами G7.

Зустріч Моді та Зеленського буде одним із ключових моментів саміту, що надає можливість обговорити важливі питання та зміцнити дружні відносини між Індією та Україною.

"Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем'єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, на початку поточного року заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу світу" України.

Нагадаємо, 25 березня ЗМІ писали, що між РФ та Індією назріває новий конфлікт, оскільки Кремль не може задовольнити попит на постачання зброї.

10 квітня в МЗС України заявили, що Зеленський очікує на дзвінок від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.