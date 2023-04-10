Зеленський очікує на дзвінок від прем'єр-міністра Індії Моді, — МЗС (відео)

Заступниця міністра Еміне Джапарова також зазначила, що Київ очікує на активізацію політичного діалогу з боку Нью-Делі, а голову індійського уряду очікують з візитом в українську столицю.

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Президент України Володимир Зеленський чекає на дзвінок від прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, щоб обговорити повномасштабну війну РФ проти України. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "CNBC TV18" 10 квітня.

За її словами, в МЗС України закликають Індію надіслати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну "рішуче послання до миру" під час його візиту до Індії. Глава Кремля планує вирушити на саміт Шанхайської організації співробітництва у липні цього року.

"Ми вважаємо, що активізація політичного діалогу на найвищому рівні є першим кроком до цієї великої мети. Мій президент просить телефонної розмови з прем'єр-міністром. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати його якось у Києві", — сказала Еміне Джапарова.

Більше того, в МЗС України зазначили, що від Індії є великі очікування. 2023 року країна головує у G20 і тому є надії на те, що офіційні особи Києва зможуть взяти участь у майбутніх заходах для того, щоб активізувати політичний діалог.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що Москва не виконує своїх зобов'язань: між РФ та Індією назріває новий конфлікт. За словами журналістів, Росія не здатна задовольнити попит на постачання зброї для Індії.

1 березня ЗМІ писали, що Індія хоче переконати членів G20 "правильно" називати війну в Україні. Йдеться про те, щоб називати її "війною в Україні", а не "війною Росії в Україні".