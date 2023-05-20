Девочки держали пока парень насиловал: на Киевщине подростки поиздевались над 11-летней девочкой

Подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Издевательство на мобильный телефон снимал 22-летний товарищ одной из злоумышленниц.

В Киевской области правоохранители задержали группу подростков, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Событие произошло в одном из сел Фастовского района Киевской области. Подростки пригласили девочку в гости. Там они употребляли спиртные напитки, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек от 14-17 лет сначала избивали и унижали потерпевшую, а затем держали ее пока их 16-летний знакомый ее насиловал. В то же время весь процесс издевательств над ребенком на мобильный телефон снимал 22-летний товарищ одной из злоумышленниц.

19 мая девочка рассказала об изнасиловании матери, а та сообщила об этом в полицию.

"Правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка и задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания. Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО, за совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурантам уже сообщили о подозрении.

Напомним, что в Броварах 19 мая полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки. Подозреваемым в совершении тяжкого преступления оказался ранее судимый переселенец из Бердянска.

В российском Балтийске был задержан контрактник ВС РФ. Он изнасиловал и избил местную школьницу.