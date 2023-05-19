Изнасилование 4-летней девочки в Броварах: полиция задержала подозреваемого (фото)

Мужчина, по информации правоохранителей, уже имел проблемы с законом и отбывал наказание. Однако это не помешало ему устроиться работать в один из лицеев города в Киевской области.

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В Броварах в пятницу, 19 мая, полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 4-летней девочки. Информация об этом появилась на официальной старнице Национальной полиции в Фейсбуке.

Подозреваемым в совершении тяжкого преступления оказался ранее судимый переселенец из Бердянска.

Он работал уборщиком в одном из лицеев в Броварах. Работодатели говорят о том, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Изнсилование ребенка в Броварах: в полиции расскрыли детали преступления

По словам правоохранителей, мужчина изнасиловал малолетнего ребенка в четверг, 18 мая.

Мать девочки собиралась на прием к врачу. Дочь оставила на несколько часов у подруги. Около 19:00 к хозяйке квартиры пришел подозреваемый.

Женщина была на кухне, когда услышала, как кричит ребенок. Она бросилась в комнату, но мужчина уже выбежал из нее.

К плачущему ребенку вызвали бригаду медиков. Они подтврдили факт изнасилования.

Мужчина, который приехал в Бровары из Бердянска, устроился работать в школу, несмотря на то, что то, что был судим Фото: Национальная полиция

Напомним, 16 мая росСМИ написали о том, что контрактник ВС РФ изнасиловал девушку. Он нанес своей жертвеболее 30 ударов камнем по голове. Пострадавшую девушку чудом спасли случайные прохожие.

А 26 марта стало известно, что омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль дело об изнасиловании девочки на Закарпатье. Представитель секретариата омбудсмена посетил семью потерпевшей в селе Верхние Ворота и пообещал защитить права потерпевшей и проанализировать действия представителей суда, прокуратуры и местной службы защиты детей.