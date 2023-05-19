Згвалтування 4-річної дівчинки у Броварах: поліція затримала підозрюваного (фото)

Чоловік, за інформацією правоохоронців, уже мав проблеми із законом та відбував покарання. Однак це не завадило йому влаштуватися працювати в один із ліцеїв міста на Київщині.

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У Броварах у п'ятницю, 19 травня, поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Національної поліції у Фейсбуці.

Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину виявився раніше засуджений переселенець із Бердянська.

Він працював прибиральником в одному з ліцеїв у Броварах. Роботодавці говорять про те, що чоловік зловживав алкоголем.

Згвалтування дитини у Броварах: у поліції розкрили деталі злочину

За словами правоохоронців, чоловік зґвалтував малолітню дитину у четвер, 18 травня.

Мати дівчинки збиралася на прийом до лікаря. Дочку залишила на кілька годин у подруги. Близько 19:00 до господарки квартири прийшов підозрюваний.

Жінка була на кухні, коли почула, як кричить дитина. Вона кинулася до кімнати, але чоловік уже вибіг із неї.

До дитини, що плаче, викликали бригаду медиків. Вони підтвердили факт зґвалтування.

Чоловік, який приїхав у Бровари з Бердянська, влаштувався працювати до школи, незважаючи на те, що те, що мав судимість Фото: Национальная полиция

Нагадаємо, 16 травня росЗМІ написали про те, що контрактник ЗС РФ зґвалтував дівчину. Він завдав своїй жертві понад 30 ударів каменем по голові. Постраждалу дівчину дивом урятували випадкові перехожі.

А 26 березня стало відомо, що омбудсмен Дмитро Лубинець узяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті. Представник секретаріату омбудсмена відвідав сім'ю потерпілої у селі Верхні Ворота та пообіцяв захистити права потерпілої та проаналізувати дії представників суду, прокуратури та місцевої служби захисту дітей.