Привет от партизан: на пляже в Мариуполе сожгли флаг России (видео)

По данным советника главы города Петра Андрющенко, акцию устроили в поддержку ВСУ. "Госсимвол" РФ заранее демонтировали, а до сожжения прошлись по нему.

Во временно оккупированном Мариуполе 21 мая партизаны сожгли флаг России. Об этом сообщил советник главы города Петр Андрющенко в Telegram.

"Государственный символ" захватчиков подожгли на одном из пляжей города.

"Мариупольское Сопротивление" в поддержку наших защитников сожгло на пляже Мариуполя один из украденных флагов – заранее демонтированную трехцветную тряпку. Е**шь ру***ню", — написал Андрющенко.

До сожжения флага советник главы города показал фото, на котором российский триколор лежит на полу и на нем стоит человек.

Российский триколор лежат на полу в квартире

Напомним, что в Мариуполе в последнее время часто раздаются взрывы. По данным советника мариупольского мэра, оккупанты возят по городу свои системы ПВО.

ВСУ 19 мая успешно ударили по месту расположения ВС РФ и их военной технике в Мариуполе. Петр Андрющенко рассказывал, что там было около 150 захватчиков.