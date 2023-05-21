"У страха глаза велики": советник мэра Мариуполя рассказал о панике оккупантов (видео)
Петр Андрющенко предположил, что россияне сбивают свои беспилотники. Подобное поведение свидетельствует о том, что оккупационные войска не готовы к боям.
В Мариуполе продолжают раздаваться взрывы, в основном это звуки работы ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире телемарафона 21 мая.
"В Мариуполе такое чувство, что они начинают сбивать свои беспилотники", — сказал он.
Андрющенко предположил, что российские захватчики руководствуются изречением "у страха глаза велики". Он рассказал, что 20 мая работала вражеская ПВО и казалось, что воздушные цели двигались со стороны РФ.
Также советник мариупольского мэра рассказал, что россияне "таскают по городу" свои средства ПВО, однако 19 мая им эти системы не помогли — было слышно три или четыре попадания.
По словам чиновника, оккупанты продолжают заявлять об отсутствии паники и призывают сохранять спокойствие местных.
"Взрывающийся баллон — был, падающий кран — был, самолет преодолевает звуковой барьер – это вообще классика жанра, а теперь у нас еще снимают кино. Они же неделю как уехали из Мариуполя, а еще кино снимают", — подчеркнул Андрющенко.
Он заявил, что за реакцией вражеских армейцев "смешно наблюдать".
"Это говорит о том, что россияне не готовы и у них нет информационной методички, как на это реагировать", — объяснил советник мэра.
Чиновник убежден, что это свидетельствует о неготовности захватчиков к военным действиям.
Напомним, 19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах на месте базирования более 150 вражеских армейцев.
Позже Петр Андрющенко проинформировал, что в результате удара погибли 24 оккупанта и получили ранения еще 37.