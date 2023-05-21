"У страху очі великі": радник мера Маріуполя розповів про паніку окупантів (відео)

Петро Андрющенко припустив, що росіяни збивають свої ж безпілотники. Подібна поведінка свідчить про те, що окупаційні війська не готові до боїв.

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У Маріуполі продовжують лунати вибухи, здебільшого це звуки роботи ППО. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телемарафону 21 травня.

"У Маріуполі, таке відчуття, що вони починають збивати свої безпілотники", — сказав він.

Андрющенко припустив, що російські загарбники керуються висловом "у страху очі великі". Він розповів, що 20 травня працювала ворожа ППО і здавалось, що повітряні цілі рухались з боку РФ.

Також радник маріупольського мера розповів, що росіяни "тягають по місту" свої засоби ППО, однак 19 травня їм ці системи не допомогли — було чутно три або чотири влучання.

За словами посадовця, окупанти продовжують заявляти про відсутність паніки та закликають зберігати спокій місцевих.

"Балон, який вибухає — був, кран, який падає — був, літак долає звуковий бар'єр – це взагалі класика жанру, а тепер у нас ще знімають кіно. Вони ж тиждень як поїхали з Маріуполя, а ще кіно знімають", — підкреслив Андрющенко.

Він заявив, що за реакцією ворожих армійців "смішно спостерігати".

"Це каже про те, що росіяни не готові й у них немає інформаційної методички, як на це реагувати", — пояснив радник мера.

Посадовець переконаний, що це свідчить про неготовність загарбників до воєнних дій.

Коментар радника мера Маріуполя Петра Андрющенка (про вибухи — з 6:11)

Нагадаємо, 19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на місці базування понад 150 ворожих армійців.

Пізніше Петро Андрющенко проінформував, що внаслідок удару загинули 24 окупанти та отримали поранення ще 37.